Al The Manzoni di Milano, in occasione della Milano Fashion Week, è stato organizzato un party speciale a cura di Dominanza Digitale, dal titolo "Digital Performance".

Dominanza Digitale si occupa di incremento di fatturato mediante la digitalizzazione delle aziende-pmi, liberi professioni, corporate. Smart e giovani, i soci Mattia Cozzetto CEO di Dominanza Digitale, Francesco Cozzetto, Alessandro Nicoletti, Matteo Zoccoletti e Jacopo Nicoletti, sono noti per aver sviluppato il metodo Dominanza che permette tramite il digitale di aumentare i volumi di guadagno di ogni cliente.

La loro azienda è leader nel campo del marketing digital ed è riuscita a sostenere i suoi clienti anche durante il periodo di emergenza, garantendo un servizio sempre nuovo e diverso per promuovere settori produttivi diversificati. Il Metodo Dominanza dà da sempre particolare attenzione ai Social Media, che oggi hanno rivoluzionato il modo di comunicare, ma anche di vendere. Dominanza Digitale ha celebrato 5 anni di successi lavorativi, il nuovo sito, il nuovo logo, l'entrata nel gruppo di Michelle Beautè , Istituto di Bellezza e Servizi Innovativi, l'acquisizione di nuove auto di Tranquillo Rent, il successo del Master di Dominanza Digitale, che forma e crea nuovi collaboratori per il gruppo e per le aziende partner, in collaborazione con la LIMEC.

Il concept che è alla base di Dominanza Digitale è il suo metodo, in una parola accelleratore di aziende, piu' o meno grandi e anche del settore luxury. "La nostra realtà non è altro che un'impresa che costruisce nuove imprese. Un investimento nel digital marketing rappresenta un nuovo modo di fare business con il risultato di una crescita tangibile a seguito di ogni azione programmata"- dice Mattia Cozzetto, CEO di Dominanza Digitale. E' stato un evento indimenticabile, che ha suggellato il legame che Dominanza ha da tempo con il mondo della moda, avendo lanciato e posizionato negozi fashion, ma anche piccole e medie imprese del fashion world.

Milano è ripartita alla grande ed è proprio nella capitale Lombarda che Dominanza, dopo Roma, pone una nuova base, continuando a dare segnali di identità, appartenenza e crescita. Tantissimi i collaboratori presenti all'evento, tutti riuniti da Roma a Milano e i clienti/partner del gruppo, come il Professor Stefano Scavia, un'eccellenza nel settore dell'Odontoiatria, Michelle Beautè con la socia fondatrice Michela Agliocchi, Giordano Falloni socio con Dominanza Digitale in Tranquillo Rent, ma anche tanti volti noti, come il pilota Alex Bacci, Cristina Buccino, lo scrittore Simone di Matteo, il Presidente dell'Ordine Giornalisti Lombardia Alessandro Galimberti con la compagna Federica Bosco, giornalista e scrittrice, l'imprenditore Luca Contini, numerosi influencer e giornalisti, comprese le telecamere di La7, che hanno realizzato un servizio sull'evento.