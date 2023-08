CHIARA TAIGI - SUCCESSO DEL GRAN GALA' DELLA LIRICA

FILIGNANO - 20 AGOSTO 2023 - Omaggio a MARIO LANZA

Il Soprano Chiara Taigi chiude con un maestoso concerto, insieme al M° Leonardo Quadrini e al tenore Joan Lainez, il 33° Gran Galà della Lirica del Festival Internazionale Mario Lanza nella città di Filignano con un grande successo di pubblico e della critica. Ha presentato Fabio Lara.

Alcuni titoli commentano: "Note senza confini a Filignano" a "Gran successo per il XXXIII° Festival Internazionale Mario Lanza di Filignano" o "Il successo del Festival Internazionale Lanza di Filignano, evento estivo molisano 2023". Questi sono alcuni titoli dei redazionali e dei servizi televisivi che commentano la serata del Gran Gala della Lirica. "Chiara Taigi ha mostrato raffinata vocalità, capacità di offerta culturale, sublime presenza scenica. Ha mostrato quello che poi, alla fine è : uno dei migliori soprani al Mondo!" (M. Varriano - Coord. Ass. Mario Lanza - Filignano)

L'importanza del concerto si è anche evinta dalla presenza attiva di alte cariche locali e regionali e con ospiti d'eccezione, tra cui il Vicepresidente Consiglio Regionale Molise Dott.ssa Stefania Passarelli, Sindaco di Filignano Federica Cocozza, Sindaco di Isernia Piero Castrataro e il noto patron di Sanremo il dott. Adriano Aragozzini.

Chiara Taigi ha intepretato con molto trasporto, un reale "recitar cantando", grazie ad una chiara dizione immersa nel sentimento e nella passione pensando al grande Artista Mario Lanza, passando da ruoli pucciniani a intramontabili arie, drammatiche e romantiche, duetti e canzoni popolari tradizionali e storiche.

Chiara Taigi ha raccontato da dove proviene la sua ammirazione per il tenore Mario Lanza, ha iniziato in gioventù a vedere film e ascoltare i suoi dischi, successivamente ha ascoltato i racconti in modo privato della grande Renata Tebaldi che narrava dei vari incontri professionali, della personalità, dello spirito e della generosità, che ha mostrato anche durante le registrazioni."Le grandi voci della lirica come Mario Lanza devono essere ricordate e celebrate per mantenere vivo il ricordo, dare esempio e delineare un futuro ai cantanti che sapranno farsi ispirare dalle loro vite" (Chiara Taigi)

Il tenore Joan Lainez prendendo la stessa ispirazione nel ricordo e la celebrazione di Mario Lanza, ha interpretato un possente repertorio lirico, spagnolo e popolare.

Al termine è stato invitato a cantare anche il noto tenore spagnolo Ignacio Encinas.

Nello svolgimento del programma il M° Leonardo Quadrini ha introdotto inoltre dei brani da intenditore come "Pomp and Circumstance" di Elgar e la Ouverture del Masquerade di Kachaturian portando il Gran Gala in un ambito molto più raffinato e complesso musicalmente.

Maurizio Varriano, coordinatore dell'Associazione Mario Lanza, ha concluso il concerto con due annunci importanti, insieme alla Vicepresidente del Consiglio Regionale Dott.ssa Stefania Passarelli, il Sindaco di Filignano Federica Cocozza e il Presidente Michel Rongione, la richiesta della cittadinanza onoraria di Filignano al M° Quadrini e che il Festival Internazionale Mario Lanza ha ricevuto il riconoscimento ufficiale ministeriale di Manifestazione Istituzionalizzata.

Il Concerto non poteva che concludersi con una pioggia di applausi e con una standing ovation conclusa con l'Inno Nazionale di Goffredo Mameli, Il Canto degli Italiani.

Ringraziamenti dovuti per la presenza ed il supporto del Vicepresidente Consiglio Regionale Dott.ssa Stefania Passarelli, al Sindaco di Filignano Federica Cocozza, Sindaco di Isernia Piero Castrataro, al Presidente Michel Rongione, Direttore Artistico Lino Rufo e per le parole di stima e ammirazione del Coordinatore Maurizio Varriano dell'Associazione Mario Lanza di Filignano, sottolineando l'incessante lavoro e impegno in 33 anni di Festival.

Si ricorda inoltre che il Festival ha ha avuto il sostegno del Sottosegretario On. Vittorio Sgarbi, del Presidente della Regione Molise Ing. Francesco Roberti, dell'On. Vincenzo Cotugno, Commissario On. Remo Di Giandomenico, Vicario della Prefettura Giuseppina Ferri, Vicario della Questura De Gregori Rosa, tutte le Forze dell'Ordine, Volontari 118 e Vigili del Fuoco e collaboratori presenti, tutti gli Sponsor, l'accoglienza ed il supporto della Curia e della Chiesa della SS. Concezione di Filignano.

Si ringrazia la grande presenza delle emittenti televisive e della stampa, tra cui RAI News TGR Molise e TeleMolise, per la professionalità e per il gentile impegno profuso durante il concerto.

Si ringrazia Nazzareno Fiorillo per il supporto fotografico, per l'accuratezza e storica presenza negli eventi di Chiara Taigi e per la concessione delle foto del presente comunicato.



