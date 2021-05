Il 18 maggio scorso è stata presentata per la prima volta all’ordine del giorno del Consiglio dell’Unione europea, dal ministro della Cultura tedesco Monika Grütters, una proposta di revisione della Direttiva Iva (2006/112/CE), finalizzata all’applicazione di aliquote Iva ridotte anche al commercio di opere d’arte, per dare ossigeno alla ripresa economica di un settore gravemente colpito dalla pandemia.

Un’aliquota Iva ridotta comporterebbe vantaggi per tutta la filiera dell’arte: artisti e creativi, intermediari, agenzie, editori e gallerie. Ne beneficerebbero i privati, che spesso si assumono grandi rischi economici per supportare un artista, così come evidenti sarebbero i benefici per i galleristi e i musei, che potrebbero ampliare le loro collezioni e contribuire alla pubblica fruizione dell’arte, presente e futura.

L’ANGAMC (Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea), unica voce a livello italiano a rappresentare la categoria dei galleristi, ha accolto la richiesta di sostegno all’iniziativa ricevuta dalla FEAGA (Federation of European Art Galleries Association), di cui fa parte, e chiede al ministro della Cultura italiano, on. Dario Franceschini, di sostenere in sede europea la proposta avanzata dalla Germania.

L’appello della FEAGA ha ottenuto l’appoggio delle associazioni di categoria di alcuni paesi europei, tra le quali Olanda e Portogallo, che si sono già rivolte al proprio Ministro della Cultura.

«Come ANGAMC – sottolinea il presidente Mauro Stefanini nella lettera inviata al ministro Franceschini lo scorso 20 maggio – riteniamo che la concretizzazione della proposta tedesca costituirebbe finalmente un supporto tangibile al settore culturale e creativo, più volte annunciato a livello europeo. L’applicazione di aliquote Iva ridotte per il commercio dell’arte sarebbe infatti uno strumento di supporto utile per tutti gli attori del mondo dell’arte, in tutti gli Stati Membri. Finalmente, l’Unione Europea compierebbe uno sforzo per rafforzare il proprio mercato dell’arte, che attualmente è schiacciato tra quello statunitense e cinese, che guidano il settore con rispettivamente il 42% e il 28% della quota di mercato (l’Italia è sotto l’1%!). Inoltre, la riduzione dell’Iva sarebbe un utile strumento di politica culturale, che anche in passato ha contribuito a dare fiato all’ingegno e alla creatività del mondo della cultura e a rendere accessibile l’arte a un vasto pubblico».

Con la riduzione dell’aliquota Iva, le gallerie d’arte potrebbero porre parziale rimedio alle difficoltà che stanno vivendo. Nei prossimi anni, infatti, si stima che il 45% delle gallerie italiane possa essere costretto a chiudere o andare all’estero, soffocate dal fisco, dalla burocrazia e dalla concorrenza impari dei competitor stranieri. Per ogni galleria d’arte che chiude si toglie una possibilità di crescita per gli artisti italiani, che vedono a rischio il proprio sostentamento e la propria professione. Sono infatti le gallerie a scoprire gli artisti e a investire nel loro posizionamento sul mercato, e sono le gallerie a resistere all’Amazon-izzazione del commercio dell’arte, e a valorizzare l’arte, anziché consumarla.

Il consiglio direttivo dell’ANGAMC, facendosi portavoce delle oltre 200 gallerie d’arte associate, distribuite sull’intero territorio nazionale, chiede al Governo italiano di sostenere la proposta tedesca, attivandosi concretamente in ambito europeo per l’applicazione di un’aliquota Iva agevolata sul commercio dell’arte.



ANGAMC – Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea nasce nel 1964 presso l’Unione Commercio, Turismo e Servizi di Milano come Sindacato Nazionale Mercanti d’Arte Moderna; nel 2001 assume l’attuale denominazione. Obiettivo primario è promuovere e tutelare il settore del mercato dell’arte incentivandone le potenzialità grazie alla professionalità degli operatori, anche con interventi giuridici e amministrativi. L’ANGAMC, organizzata in sei delegazioni distribuite sull’intero territorio nazionale, ha lo scopo di rappresentare e difendere, in ogni sede, gli interessi morali, economici e culturali della categoria. In campo internazionale, l’ANGAMC aderisce a FEAGA – Federation of European Art Galleries Association. Per informazioni: T. +39 02 866737, [email protected] - www.angamc.com