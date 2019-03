Il Movimento Sociale FT chiede una revisione sul progetto di riqualificazione a S.Venerina (CT)

Il Segretario della Sezione del Movimento Sociale FT Daniele Mammino ha protocollato al Sindaco di Santa Venerina Salvatore Greco una richiesta di revisione del progetto di riqualificazione urbanistica dell'area compresa tra p.zza Roma e vie adiacenti e contestuale richiesta di trattazione urgente nel prossimo Consiglio Comunale, al fine di valutare il rapporto costi-benefici.

Nell'area interessata è prevista tra l'altro la demolizione di un manufatto e la costruzione di un parcheggio. Tali interventi, secondo la Legge Regionale del Piano Paesaggistico, non sarebbero possibili, in quanto ricadenti in Zona A (Centro Storico) a fronte di una spesa di 1.250.000 € ritenuta non congrua.



Ufficio Stampa

Movimento Sociale Fiamma Tricolore