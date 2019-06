Londra, liberati su cauzione i 5 adolescenti del pestaggio omofobo

I membri del branco che nei giorni scorsi ha aggredito una giovane coppia lesbica mentre viaggiava di notte su un bus diretto a nord di Londra, sono stati rilasciati su cauzione.

Il 7 giugno erano stati arrestati 4 dei componenti del gruppo, la cui età oscilla tra i 15 e i 18 anni. Il giorno successivo è stato poi individuato e arrestato anche l'ultimo componente, anch'egli molto giovane: 16 anni.

Adesso, i cinque si dovranno presentare davanti ad un giudice ai primi di luglio per rispondere di furto e aggressione.

La vicenda della coppia lesbica aggredita in un mezzo pubblico di Londra ha fatto molto scalpore in Gran Bretagna, anche per la giovane età degli aggressori.

Sul quarto canale della BBC, lunedì 10 giugno, prendendo spunto da questa vicenda, è andata in onda una trasmissione titolata "Perché le coppie lesbiche non vengono prese sul serio?", in cui si è parlato delle difficoltà affrontate ogni giorno dalle donne gay.