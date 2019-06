A Londra il branco aggredisce una coppia di lesbiche

Violento episodio di omofobia a Londra, che ha visto protagonista una giovane coppia di donneè stata brutalmente aggredita all'interno di un autobus diretto a Camden a nord di Londra.

Autori del pestaggio, quattro persone di età compresa dai 20 ai 30 anni.

Il fatto è accaduto lo scorso 30 maggio. Melania Geymonat, 28 anni, si trovava insieme alla sua fidanzata Chris al piano superiore del bus che in tarda sera stava viaggiando verso Camden Town.

Un gruppo di giovani ha iniziato a molestarle nel momento in cui hanno scoperto che erano una coppia, chiedendo loro di baciarsi mentre riproducevano atti sessuali.

I quattro se la sono presa prima con Chris ed hanno iniziato a darle dei pugni. lo stesso hanno fatto anche con l'altra ragazza quando è intervenuta per aiutare la sua compagna.

Entrambe le donne sono poi state portate in ospedale a causa delle ferite ricevute. La polizia, ovviamente, ha avviato un'indagine per arrestare i responsabili.

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha definito l'attacco come disgustoso e misogino, mentre il leader laburista Jeremy Corbyn ha detto che quanto accaduto è "assolutamente scioccante".

Anche il Segretario di Stato per la sanità e l'assistenza sociale del dimissionario governo May, Matt Hancock, ha commentato il fatto bollandolo come "terrificante", aggiungendo che "tutti hanno il diritto di scegliere chi amare".