Finisce 2-2 la partita tra Fiorentina e Roma, i giallorossi riacciuffano un insperato pareggio a tempo quasi scaduto. Al 18’ si sblocca il match, su palla da fermo: bel calcio d’angolo di Lopez, Gonzalez spizza quel tanto che basta perché la palla arrivi a Ranieri. Facile tap-in e 1-0. La Fiorentina è galvanizzata dal gol e spinge alla ricerca dell’immediato raddoppio, con Mandragora e Belotti (bravissimo Svilar) che ci vanno vicini.

Nella ripresa dopo meno di un quarto d’ora e la squadra di De Rossi arriva al pareggio: Angelino sfonda a sinistra e appoggia al centro, la deviazione di Ranieri fa giungere la sfera sulla testa di Aouar per il comodo 1-1. Nel momento più difficile, tutto il carattere della Fiorentina, che sfrutta un’altra palla ferma (stavolta punizione) con uno schema che libera al cross Biraghi. Sponda precisa di Belotti, raccolta da Mandragora che fa 2-1 con un tap-in da rapinatore. Al minuto 79 il possibile match point sprecato dalla Fiorentina: Paredes atterra Belotti dentro l’area, calcio di rigore. Si presenta Biraghi, ipnotizzato da Svilar che ribatte in tuffo: è il quinto penalty sbagliato dai viola nel 2024. Sembra non esserci più niente da dire, ma la Roma trova uno spunto su angolo nel finale, a tempo quasi scaduto riacciuffa un insperato 2-2 con il gran gol di Llorente, che bacia la traversa e gonfia il sacco.