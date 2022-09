Nicola Govoni nasce a Ferrara nel 1996, Sin da piccolo, la sua passione per il mondo dell’equita- zione lo spinge ad affinare le tecniche di cavaliere, specializzandosi nel salto. Inseritosi in questo panorama, si approccia al mondo delle gare equestri, da cui trova numerosi spunti che hanno ispirato anche questo romanzo, oltre che la sua vita in generale.

Nel corso degli studi, si è dedicato alla lettura dei grandi cult della letteratura contemporanea, tramite i quali si appassiona alla scrittura: saranno questi a determinarlo nella stesura di alcuni componi- menti personali. Dopo un lungo processo di meditazione e di riadattamento, riflettendo su numerose tematiche dell’attualità, forse ancora troppo poco trattate, conclude la sua opera offrendo al lettore un buon punto di partenza per interrogarsi su questioni che riecheggiano nella vita di tutti i giorni.

"Libertà di amare" ultima pubblicazione di Govoni, edito da Albratros edizioni, rappresenta una vera denuncia contro l’omofobia, raccontando la storia di due innamorati che però dovranno confrontarsi con uno dei grandi stigmi che, ancora oggi, accompagnano il concetto di omosessualità.

Davanti alle avversità, i due sapranno fronteggiare la questione attraverso un percorso interiore colorato di tristezza, ignoranza, paura dell'accettarsi e di essere accettati dalle persone più care. Guidati, tuttavia, da una maturata consapevolezza e spinti dalla forza del loro amore sapranno come arrivare alla loro felicità; senza avere paura di essere se stessi.

Uno scritto di qualità che ci fa riflettere, disponibile sui maggiori store online e in tutte le librerie italiane.