Dopo 21 anni, grazie ad Aleix Espargaro, un'Aprilia è in pole in un gran premio della massima serie del campionato mondiale di motociclismo. E a conferma che il risultato non è frutto del caso, lo riprova il quinto posto del suo compagno di squadra, Maverick Vinales.

Il fine settimana del Gran Premio della Repubblica Argentina sul circuito di Termas de Río Hondo è stato rovinato dai problemi di trasferimento di materiali e mezzi dall'Indonesia, con ben due aerei cargo bloccati a Mombasa per problemi tecnici. Per tale motivo, libere e qualifiche sono state concentrate nella stessa giornata.

La messa a punto delle moto ne ha sicuramente risentito, e per alcuni team, Ducati in testa, i problemi sono stati pure ingigantiti dalle condizioni tutt'altro che perfette del circuito argentino, con Bagnaia che in un punto della pista si è ritrovato più volte in difficoltà nel tenere in piedi la moto.

Questa la composizione delle prime tre file della griglia del gran premio che domenica prenderà il via alle 20:

Se i team Ducati e Gresini hanno sofferto la compressione dei tempi delle libere, a tenere alto il nome della casa di Borgo Panigale ci hanno pensato la Pramac di Jorge Martin e la VR46 di Luca Marini, con quest'ultimo che inizia a prender confidenza con le zone alte della griglia. Il leader del mondiale, Enea Bastianini (team Gresini) partirà 13° davanti a Bagnaia.