Grumo Nevano - La Società Civile e il Terzo Settore di Grumo Nevano annunciano con orgoglio il loro sostegno al dott. Giuseppe ALVITI, stimato professionista, leader sindacale, attivista dei diritti umani e cittadino impegnato nel sociale, nella sua candidatura al Consiglio Comunale di Grumo Nevano.

Il dott. Alviti si è distinto per il suo impegno costante a favore di Sicurezza, Legalità e Giustizia Sociale, medaglia d'oro al valor civile e destinatario di numerosi Encomi e Riconoscimenti, valori che consideriamo fondamentali per il progresso e il benessere della nostra comunità.

La sua visione per una Grumo Nevano migliore è una promessa di sviluppo, equità e trasparenza, elementi che riteniamo essenziali per il futuro della città. Siamo convinti che sotto la sua guida, Grumo Nevano possa trasformarsi in un modello di amministrazione civica, dove ogni cittadino si senta ascoltato e tutelato.

Nel suo programma elettorale troviamo i seguenti punti: Rilancio della città: Alviti si impegna a rilanciare Grumo Nevano, concentrandosi su questioni di sicurezza, legalità e giustizia sociale.

Lotta all’illegalità: Ha combattuto contro l’illegalità diffusa, dimostrando coraggio e determinazione. Promozione della giustizia sociale: La sua candidatura è basata su valori di giustizia e uguaglianza.

Sviluppo di una politica etica e amministrativa: Alviti sostiene la necessità di una squadra di governo stabile e di un programma di opere e servizi.

Impegno contro le mafie: Ha ricevuto premi per il suo impegno nella lotta contro le mafie.

Riconoscimenti per meriti sociali e umanistici: Ha ricevuto premi per il suo impegno sociale.

Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi nel sostenere Giuseppe ALVITI, per costruire insieme una città più sicura, giusta e solidale.