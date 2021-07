La vecchia (l'82enne Wally Funk), il cow boy (Jeff Bezos nelle vesti del maggiore T. J. "King" Kong nel dottor Stranamore), l'altro pelato (il fratello di Bezos) e il giovane (il 18enne Oliver Daemen)... sembra l'inizio di una barzelletta, invece è la descrizione dell'equipaggio della New Shepard che questo martedì è stata lanciata "in aria" per poi atterrare qualche minuto dopo nei pressi da dove era partita.

Sì, è vero. Riassunto in questi termini il viaggio inaugurale della New Shepard, navicella pensata per il turismo spaziale, può non sembrare una grande impresa... ed in effetti questa è l'impressione che ha dato ad assistervi in diretta.

Il veicolo spaziale è decollato poco dopo le 15 da una base di lancio vicino a Van Horn, in Texas. Due minuti, la capsula si è separata dal vettore e ha continuato a salire verso la Linea Karman, i 100 Km di altitudine che, per convenzione, sono il limite riconosciuto dopo il quale inizia lo spazio.

I passeggeri hanno sperimentato per circa quattro minuti l'ebrezza dell'assenza di gravità, dopo aver abbandonato i loro sedili, ma senza che uno straccio di telecamera lo potesse testimoniare in diretta. Inoltre, e questo è sicuro, hanno potuto godere della vista dall'alto di una fetta del nostro pianeta.

La New Shepard, dopo aver raggiunto un'altitudine massima di circa 107 km (351.210 piedi), ha poi iniziato la discesa, conclusasi con l'atterraggio attutito da tre paracadute.

Tutto quanto sopra descritto è durato meno di dieci minuti. Naturalmente, non sono mancate successivamente le frasi ad effetto dei protagonisti, comunque smisurate rispetto a quanto si è visto.