Genova, rivoluzione a Messa: “Verso celebrazioni senza prete all’altare”. Il vicario del vescovo, don Calabrese: “Sacerdoti in calo, corsi in Curia per formare i laici”. In dieci anni presbiteri dimezzati. Oggi sono circa 200, per 278 parrocchie nella Diocesi.... (ilsecoloXIX)



Per il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati fondato nel 2003 da don Giuseppe Serrone, la soluzione alla crisi dei preti sono i preti sposati con regolare percorso di dispensa e matrimonio religioso pronti a rientrare in servizio, solo se richiamati con un decreto dal Papa.

Chiediamo ai partecipanti al Sinodo di protestare contro la mancata riammissione dei preti sposati nella Chiesa e di richiedere immediatamente riforme ai vertici vaticani che consentano ai preti sposati di esercitare il ministero.