Bologna è stata scossa da una tragica notizia che ha colpito la città nella notte tra il 14 e il 15 marzo, a seguito del devastante incendio che ha invaso un appartamento in Via Bertocchi, nella periferia del capoluogo emiliano, portando via la vita di Stefania Alexandra Nistor, una giovane madre di 32 anni, e dei suoi tre figli, due gemelli di 2 anni e una bambina di 6.

Gli inquirenti, dopo le prime indagini, ritengono che la causa dell'incendio possa essere ricondotta a un corto circuito generato da una stufa elettrica presente nell'abitazione. Il padre dei bambini, separato dalla madre e non convivente al momento dell'incidente, è stato subito informato della tragedia. Arrivato sul posto, l'uomo ha avuto un comprensibile malore di fronte alla perdita inimmaginabile.

La comunità locale e i vicini, profondamente toccati dall'accaduto, hanno espresso il loro cordoglio per quanto accaduto. Una vicina ha ricordato Stefania come una persona dolcissima e i suoi bambini come creature amorevoli, sottolineando il legame che univa la famiglia ai residenti.

Le indagini, attualmente in corso per svelare tutte le dinamiche dell'evento, vedono coinvolti vigili del fuoco, polizia e Procura.