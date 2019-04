Robie C. Io sono il nuovo singolo

Robie C. presenta il nuovo singolo “Io Sono”: un inno all’autodeterminazione.

Ciò che il cantante pensava fosse quasi impossibile, dopo molto tempo è diventato realtà.

Robie C. apre la stagione estiva con il nuovo singolo “Io sono” che esprime, con un arrangiamento che ricorda l’italodance, il concetto di libertà e di individualismo. Un vero e proprio inno al coraggio di vivere liberi, dove l’artista trasmette il messaggio che si può ottenere qualsiasi cosa se si crede in se stessi. Il titolo “Io sono” infatti, consolida il significato di personalità e di coscienza di sé, quindi la nascita di una forza interiore che permette di essere intraprendenti e quindi di conseguire nuovi obiettivi. “Io sono” incoraggia il cambiamento senza avere rimpianti: un messaggio chiaro ed univoco perché tutti siamo unici e possiamo realizzare i nostri sogni.

Il singolo sarà disponibile dal prossimo 15 Aprile per tutte le emittenti radiofoniche nazionali ed è stato prodotto tra la Svizzera e l’Italia grazie alle sinergie del Q-Lab Studio di Daniel Platisa assieme a Mauro Boaretto, Marco Ganzoni e lo stesso Robie C.

Classifiche 2018/2019, in duetto con la First Lady elvetica del dialetto rock, Natacha. Le classifice con la canzone: Immagino che Radio Charts emergenti Finale Peak 1 oltre 2 settimane Nazionale Peak 7 e ora con Mi manchi. Mi manchi la canzone è stata nelle classifiche Airplay in Italia emergenti dal 31.12.2019 - Finale Peak 1 in 7 settimane, e Nazionale Peak 5, 3 settimane.