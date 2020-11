La pandemia infrange un'altra barriera, superando, in tutto il mondo, i 50 milioni di contagi, come riporta in una nota la France Press. Sono 50.446.933, in questo momento, secondo la Johns Hopkins University, con un tasso di crescita giornaliero, quasi raddoppiato da metà ottobre, che adesso si aggira intorno ai 600mila nuovi casi, mentre il numero di decessi ha raggiunto finora quota 1.256.869, superando anche i 10mila ogni 24 ore.

L'aumento del numero di casi rilevati è solo in parte spiegato dall'aumento del numero di test effettuati. E molti paesi, in particolare in Europa e Stati Uniti, stanno affrontando una nuova grande ondata.

In Europa, che con il continente americano sta affrontando la seconda ondata del contagio, sono stati 12.6 milioni i casi di contagio confermati (per oltre 305.000 decessi), facendo di questo continente l'area più colpita al mondo, davanti all'America Latina e ai Caraibi (11,6 milioni di casi, 411.000 decessi), mentre in Asia i casi sono stati 11 milioni con 177.000 decessi.