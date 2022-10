La presentazione con il noto sessuologo a Roma il 18 ottobre al Teatro 7 Off.

Un libro per vivere al meglio la propria sessualità. Ciao Macho!?, scritto dal sessuologo Giacomo Del Monte, è un testo che parla di sessualità e di come viverla in modo nuovo e diverso.

L’autore, grazie alla sua lunga esperienza professionale nel campo della sessualità, sottolinea quanti tabù, pregiudizi e miti sono ancora legati a questo tema e propone una chiave di lettura che offre la possibilità di liberarsi da queste catene e di avere un approccio più intimo e vicino alle proprie emozioni.

Spesso la sessualità è ancora vissuta come semplice prestazione, riducendosi a un limitato atto tecnico e fisico. Questa visione mitizzata della sessualità nel tempo conduce a disfunzioni sessuali e problemi individuali e di coppia.

La presentazione a Roma

Giacomo Del Monte presenterà il suo libro martedì 18 ottobre alle ore 18 al Teatro 7 Off di Roma in via Monte Senario, 81. Oltre all’autore interverranno Francesco Dragotto, presidente SEOR Aipef e Gianluca Bruti, presidente EurekaAcademy.

Ciao Macho!? disponibile sia in versione ebook che cartacea è un libro edito da Informat acquistabile online sul sito sfoglio.net

È un testo rivolto a tutti – spiega l’autore – dagli adolescenti agli adulti, in cui cerco di far comprendere che il sesso può rivelarsi una strada molto importante per raggiungere sé stessi e dare un significato profondo alla vita.

L’autore

Il Dott. Giacomo Del Monte, sessuologo, psicologo e psicoterapeuta è specializzato in sessuologia clinica e disfunzioni sessuali individuali e di coppia. Riceve a Roma e Valmontone.

Prenotazioni per la presentazione +39 333 614 8790