Royal Management è da tempo una delle realtà più affermate in Italia quando si tratta di portare bellezza e sogno a chi organizza eventi e gestisce club e locali. Quando le ragazze di quest'agenzia vanno sul palco, la festa diventa magia, perché tra performance, costumi e bellezza il mix è semplicemente irresistibile.

Se fino a qualche tempo fa i format sembravano essere l'unica formula vincente, oggi questa tendenza è senz'altro affiancata da altro. Club ed organizzatori puntano sempre più spesso su eventi originali, irripetibili, nei quali la bellezza di talenti come quelli gestiti da Royal Management, non può che avere un ruolo fondamentale.

Dopo la pandemia, la ripartenza del divertimento non è stata totale: organizzatori non preparati ed agenzie improvvisate stanno decisamente calando, mentre realtà solide come Royal Management sono in decisa crescita. L'obiettivo per questo 2023 è collaborare non solo, come sempre, con i top club, ma anche con nuovi progetti in cui creatività e qualità siano un obiettivo condiviso.





Cos'è Royal Management

Creata e gestita da Maurizio "Icio" Franzoni, Royal Management una delle principali agenzie italiane specializzate nel fornire modelle/i e hostess a chi organizza eventi, party e fiere. E' attiva soprattutto nel settore entertainment & nightlife, ma non solo. Attiva da anni, l'agenzia gestisce un numero di talenti notevole, ma più che sulla quantità, da sempre punta su qualità ed eccellenza. Royal Management ha poi a disposizione ciò che può fare la differenza per creare party o eventi memorabili: centinaia di abiti e costumi capaci di esaltare la bellezza delle ragazze in modo sempre diverso. MEDIA INFO, PHOTO http://lorenzotiezzi.it/royal-management/