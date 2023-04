Cos'è e come funziona un contratto di leasing?

Innanzitutto va detto che il leasing è un contratto atipico di affitto, in cui una parte (concedente) concede ad un’altra (utilizzatore) - per un periodo di tempo prestabilito e ad una somma periodica (rate) - il godimento di un veicolo. L'utilizzatore alla fine del periodo ha la possibilità di acquistare il veicolo versando un prezzo stabiliti nel contratto stesso.

Le fasi del leasing sono le seguenti:

Preventivo: le parti stipulano un preventivo che include la durata del contratto, l’anticipo (se previsto), l’importo delle rate mensili da pagare e l’importo della maxirata finale in caso di riscatto.

Conclusione del contratto: il contratto di leasing si conclude alla data pattuita tra le parti ed il cliente provvederà alla riconsegna del veicolo

Eventuale riscatto: Alla scadenza del contratto di leasing l'utilizzatore ha la possibilità di riscattare l'auto, versando una cifra corrispondente al valore residuo.

Cosa accade e cosa fare in caso di sinistro con auto concessa in leasing?

Risarcimento danni fisici e danni materiali di un sinistro con auto in leasing

Il conducente o le persone trasportate hanno diritto al risarcimento dei danni fisici o biologici, in caso di sinistro con un'auto in leasing. Il contratto, non esclude in alcun modo un diritto sancito in ogni polizza, che riguardano danni alle persone.

Di conseguenza l’utilizzatore del veicolo in leasing potrà agire in giudizio per il risarcimento del danno riportato dal bene, qualora dimostri il danno avuto dopo l’incidente pur non essendo proprietario ma solo possessore, del veicolo coinvolto.

Quando la responsabilità del sinistro è dell’utilizzatore, a quest’ultimo spetta risarcire tutti i danni sia materiali sia personali – art. 2054 del codice civile. La società di leasing che ha concesso l’utilizzo del veicolo non è obbligata in alcun modo a risarcire i danni;

Quando invece, non vi è responsabilità del conducente nell’incidente stradale avvenuto, in questo caso, l’utilizzatore del veicolo può richiedere il risarcimento, in quanto subisce un danno materiale ad un bene giuridicamente posseduto – sentenza cassazione n.210011/2010.

Come comportarsi in caso di incidente con auto in leasing?

Oltre a contattare i soccorsi (112, 113, 118), bisogna assicurarsi della salute delle persone coinvolte e raccogliere più informazioni possibili, utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. Se l'incidente avviene in autostrada bisognerà rivolgersi all'ACI soccorso stradale - 803.116 T