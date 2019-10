Fabrizio Rovella, l’Uomo del Sahara, torna nel deserto portando molta Italia

Dopo Capo Nord e il Marocco, Fabrizio Rovella torna nel deserto mauritano per accompagnare i viaggiatori italiani in tour sold out.

È un 2019 da incorniciare quello di Fabrizio Rovella, il viaggiatore noto al grande pubblico (e a quello del web) come “L’Uomo del Sahara”.

Dopo il successo del “Camper Wild Trek”, il viaggio che ha visto Fabrizio Rovella protagonista e che lo ha visto andare in camper dal caldo della Sicilia al freddo polare di Capo Nord (e ritorno), alternando sessioni di trekking nelle quali ha scalato cime di oltre 3.300 mt (tra le quali il cratere terminale dell’Etna e il Gran Sasso), a escursioni naturalistiche di straordinaria bellezza; e dopo una breve parentesi ad agosto in Marocco, l’Uomo del Sahara sta per tornare a casa, nel suo ambiente naturale: Il deserto mauritano.





Rovella, titolare dell’agenzia turistica “Sahara Mon Amour”, è infatti in partenza per la Mauritania, dove la sua agenzia ha una delle sue due sedi (l’altra è in Algeria), e dove rappresenta un riferimento assoluto in termini di sicurezza sul territorio.

I suoi tour in Mauritania e Algeria sono “sold out” per tutto il 2019.

Risultato frutto non solo della credibilità dell’Uomo del Sahara nel nord Africa, ma anche della popolarità raggiunta con un attento lavoro di Relazioni Pubbliche e sul web attraverso i social e il suo seguitissimo blog (uomodelsahara.com).

Nonstante i gruppi di viaggio siano già tutti formati, Fabrizio Rovella e Sahara Mon Amour si sono comunque dichiarati disponibili a creare tour “Taylor made” (su misura nda).

