Fidelio Milano presenta "Cluster Vibe", martedì 23 ottobre al The Club

Martedì 23 ottobre 2018, come ogni martedì da tempo immemore, a Fidelio Milano si balla. La location è il The Club. In collaborazione con Flò Firenze e Tma - Twist Music club, al Fidelio viene presentato il nuovo singolo di Cristian De Leo feat MatYou, ovvero "Cluster Vibe (chi ha voglia di ascoltarselo lo trova qui: https://youtu.be/uncTAns5Qg8). In console al The Club come super guest arriva MatYou, mentre alla voce come ospite arriva invece Marco Barsanti (Barsa MC), mentre la guest performer è La Fiammi.

Lo staff artistico di Fidelio Milano è come sempre di prim'ordine. Resident DJ

Stefano Pain, Elenoir & Ale Bucci; voice Pietro Civera; dance Show EWS Performers...

Si sa, ai nottambuli e non solo a loro piacciono i superlativi. Spesso chi organizza una festa di successo o chi ha conseguito buon risultati per qualche stagione si definisce 'numero uno', decidendo da sé che tutti gli altri arrivano dopo. Fidelio, lo storico martedì notte milanese, invece, senza troppi proclami, dallo scorso 11 settembre al The Club ha ripreso a dar vita ai suoi scatenati martedì notte. Al Fidelio si muovono a tempo nottambuli, universitari, modelle e modelli in libera uscita, VIP (pochi), presunti tali (diversi), imprenditori sulla cresta dell'onda e tanti nottambuli in cerca dell'ennesima scusa...

Fidelio Milano presenta "Cluster Vibe" | martedì 23.10.2018 @ The Club

https://www.facebook.com/events/1252751834866650/

Fidelio Milano @ The Club, ogni martedì notte

C.so Garibaldi 97, 20121 Milano

