Gli episodi di violenza contro il personale medico negli ultimi tempi sono aumentati.

I MEDICI SI ASPETTAVANO IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PUBBLICO UFFICIALE.

Il Ddl approvato per contrastare gli episodi di violenza su medici e personale sanitario dalle Commissioni Giustizia e Affari Sociali riconosce la procedibilità di ufficio e aggravio delle pene per chi commette aggressioni ai loro danni, ma non lo status di pubblico ufficiale.

A votare contro l’emendamento, presentato da Michela Rostan (Leu), per il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale sono stati Pd e 5stelle.

La Lega ha abbandonato la Commissione per protesta contro questa decisione.

Il commento più duro è quello di Michela Rostan che in un post sulla sua pagina Facebook aveva dato un giudizio molto critico su quanto accaduto in Commissione.



Michela Rostan, nelle scorse ore, da Leu è approdata nel gruppo parlamentare di Italia Viva, motivando il "trasloco" con la parziale bocciatura della sua proposta di legge.