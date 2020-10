L'unico elemento d'interesse per il GP dell'Eiffel di Formula 1 che si è disputato domenica al Nurburgring è stato rappresentato dalla possibilità di Hamilton di poter arrivare a tagliare il traguardo o meno, visto che la vittoria non era in discussione.

Hamilton ci è riuscito senza la minima difficoltà, nonostante il direttore di gara abbia tentato di sparigliare le carte mandando inutilmente in pista, a poco più di una decina di giri dalla fine, la safety car per rimuovere la McLaren di Norris che si era fermata in un punto del circuito in cui non avrebbe potuto nuocere neppure ad un semplice pedone!

Così, il pilota inglese ha potuto vincere il suo 91° gran premio in carriera ed eguagliare il record di vittorie di Michael Schumacher.

Dopo la gara il figlio di Schumacher, Mick, ha donato a Hamilton uno dei caschi indossati dal padre nel 2012 nell'ultima stagione di F1, disputata con la Mercedes.

Unica vettura che poteva impensierire il pilota inglese l'altra Mercedes di Bottas che ha guidato la gara fino al 13° giro, dove ha commesso un errore alla prima curva, per poi ritirarsi poco dopo a causa di un guasto ad un componente del sistema ibrido.

Verstappen, su Red Bull, che ha tagliato il traguardo al secondo posto, non è mai stato in grado di impensierire Hamilton, ed ha avuto come unico merito quello di arrivargli alle spalle distanziato solo di pochissimi secondi.

Terza piazza per la Renault di Ricciardo, ottenuta grazie ai ritiri di Bottas e Norris, autore comunque di un'ottima gara, riuscendo a tener dietro la Racing Point di Perez che fino all'ultimo ha tentato di strappargli il podio.

Quarto al via, Leclerc ha cercato di mantenere la posizione lottando con chiunque gli capitasse a tiro, ma il motore della Ferrari quest'anno è quello che è e non riuscito a far meglio della settima piazza, preceduto da Sainz (McLaaren) e Gasly (AlphaTauri).

Dietro di lui, Nico Hulkenberg, che sulla Racing Point ha sostituito all'ultimo minuto Lance Stroll e oggi si è guadagnato la menzione di pilota del giorno, seguito da Romain Grosjean (Haas) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) che hanno conquistato i primi punti della stagione. Solo 11esimo Vettel.

A sei gare dal termine, Hamilton guida la classifica del mondiale con 230 punti, davanti a Bottas fermo a 161, mentre Verstappen è terzo a 147.

La prossima gara si svolgerà in Portogallo sul circuito di Portimao, in Algarve, il 25 ottobre.