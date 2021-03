La Campania vive un nuovo dramma legato al contagio da Covid, grazie a comportamenti non consoni allo stato di allerta. Troppe le persone in giro per Salerno e Napoli... ho visto personalmente troppi ragazzi senza mascherina.

Segnalai io stesso ad una pattuglia la presenza di un assembramento di ragazzi davanti al liceo Tasso che non indossavano la mascherina. Purtroppo mi fu risposto che l'attività di sorveglianza non era dei vigili che... erano già alle prese con molte incombenze.

In Campania paghiamo le file di auto che vedevo poche settimane fa sull'Aversana: ma la gente dove andava? In quali locali o in quali spiagge?

Ecco il risultato. La Regione Campania proroga fino al 5 aprile i divieti attualmente in vigore, come la chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, salvo che tra le 7.30 e le 8.30.

Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato un'ordinanza che prolunga le norme in scadenza, tra cui il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio - compresi quelli rionali e settimanali - disposto dall'art.45 del DPCM 2 marzo 2021.



In Campania le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all'interno di aree mercatali sono consentite solo in negozi/box, purché sussista la possibilità di contingentare gli accessi e in presenza di allaccio diretto alla rete idrica.

Rispetto alla chiusura delle aree pubbliche, sono consentiti esclusivamente l'accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, comprese quelle collegate all'accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso.

Ascolto ancora il presidente De Luca, ottimo filosofo, parlare di spot pubblicitari, di Campania che uscirà dal tunnel a fine anno.

Non voglio contraddire il sommo filosofo, ma credo che se lasciasse agli esperti alcune incombenze organizzative, forse invece di tanti teatrini potremmo avere una "bella rappresentazione!.

Al momento vedo app della regione che spuntano come funghi, ma pur essendo esperto di tecnologie, devo ammettere che per farsi strada nelle varie app Soresa ho più di qualche difficoltà.

Cosa fare invece? Snellire... snellire... snellire... aiutare... e far funzionare numeri verdi... numeri Asl... Usca... non utilizzfare inutilmente il 118 ed evitare di colpevolizzare come accade spesso da parte del "filosofo" i medici.

Come si dice... ognuno faccia il proprio mestiere e quello del politico venga fatto bene e negli stretti confini della propria competenza.