Nuova funzionalità per WhatsApp che consentirà agli utenti di far scomparire foto e video dopo averli visualizzati.

Con View Once, il destinatario vedrà solo una volta un'immagine o un video che automaticamente verrà eliminato senza essere salvato sullo smartphone.

Le immagini e i filmati "View Once" saranno contraddistinti dall'icona con il numero 1 a fianco. WhatsApp, tra gli esempi di utilizzo, ha indicato la possibilità di cancellare foto con informazioni sensibili, come ad esempio quelle contenenti una password.

You can now send photos and videos that disappear after they’ve been opened via View Once on WhatsApp, giving you more control over your chats privacy! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow — WhatsApp (@WhatsApp) August 3, 2021

WhatsApp ha dichiarato che la nuova opzione ha lo scopo di "offrire agli utenti un controllo ancora maggiore sulla propria privacy".

Ma anche in questo caso i critici hanno trovato un problema nel fatto che i contenuti che si cancellano potrebbero aiutare a coprire le prove di abusi sessuali su minori.

"Questa funzionalità potrebbe mettere i bambini ancora più a rischio, offrendo ai trasgressori un ulteriore mezzo per evitare il loro rilevamento e cancellare le prove, quando gli sforzi per combattere gli abusi sessuali sui minori sono già ostacolati dalla crittografia end-to-end", ha dichiarato Alison Trew, membro dell'ente di beneficenza. responsabile della sicurezza online della National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC).

La nuova funzionalità, che è stata inclusa nell'aggiornamento dell'app per iOS e Android, reso disponibile in questi giorni, si va ad aggiungere a quella introdotta lo scorso novembre che prevede la cancellazione dei messaggi di testo, sia per il mittente che per il destinatario, dopo sette giorni.