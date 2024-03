“Temporale” è il nuovo singolo di Andrea Galderisi, un brano che parla delle esperienze vissute nell’ultimo periodo dal cantautore cremonese, di come sono cambiati i rapporti umani e sociali tra uomo e donna, di come ci sia più difficoltà nell’essere uniti. Racconta della mancanza di dialogo ed empatia e di come si stiano semplicemente perdendo di vista le morali importanti.

La canzone, scritta insieme ad Andrea Poli e Gianluca Castaldo, prodotta dallo stesso Galderisi e Cristopher Bacco, sarà disponibile nelle principali piattaforme digitali dal 22 marzo per l’etichetta Nazionale Italiana Cantanti (ediz. Tycaua srl - distribuzione ADA Music Italy).

Andrea – “Temporale” nasce da un continuo confronto quotidiano, da come il rapporto umano sia drasticamente cambiato sotto tanti aspetti. Rappresenta la confusione e la divisione che sta crescendo tra uomo e donna. E’ una canzone che parla di ipocrisia, di mentalità opposte senza possibilità di confronto costruttivo, tanto da sentirsi togliere la cosa per me più importante, la libertà non solo delle azioni ma anche di pensiero -

Compositore, cantante e chitarrista, Andrea Galderisi nasce a Cremona. Scrive e canta in lingua inglese e in lingua italiana. Il genere musicale è un misto tra Rock, Pop, Elettronico e Sinfonico. Galderisi è stato finalista al Premio Lunezia 2022, semifinalista al Festival di Castrocaro 2023, finalista a “La Bella e la Voce” 2023 e gioca con la Nazionale Italiana Cantanti. Il suo primo singolo “Sperare di Meglio” è uscito a Giugno 2023, il secondo, “Io Ricordo” è stato pubblicato insieme al primo Ep “Andrea Galderisi” nel Novembre 2023.

Link social:

Ig: https://www.instagram.com/iamgaldeofficial

Fb: https://www.facebook.com/andreagalderisi89official

Tiktok: https://www.tiktok.com/@andreagalderisi

YouTube: https://youtube.com/@AndreaGalderisi?si=_g70MFeePrBcU0fq

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3Tzb2bVTLIZPzrxfBR0cSl?si=9IBdA9_wRW-Zju3QsOlyvA