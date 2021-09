Cortina For Us e lo Chef Team Cortina trasformano la Regina delle Dolomiti in una sala ricevimenti a cielo aperto.

Mission del noto “food” festival è valorizzare il territorio, promuovendo la tradizione culinaria ampezzana grazie al coinvolgimento dei migliori protagonisti della ristorazione locale in un “dialogo” d’eccellenza con diversi Chef stellati di fama internazionale.

Quest’anno la selezione degli Chef ospiti è stata portata avanti insieme all’associazione CHIC, Charming Italian Chef. Una realtà che riunisce un centinaio di grandi professionisti (oltre cinquanta stelle Michelin) tutti fautori di una cucina creativa, che rispetta le materie prime di cui è ricco il nostro Paese.

Il weekend, patrocinato dal Comune di Cortina d’Ampezzo, sarà scandito come di consueto da due appuntamenti: lo StrEat Chef di sabato sera e lo StrEat Lunch di domenica, ma con qualche elegante novità.

Ci si troverà sabato 11 settembre, alle ore 17.00, presso la “conchiglia”, in Piazza Angelo Dibona. Qui i partecipanti riceveranno i braccialetti identificativi e, dopo l’aperitivo organizzato in collaborazione tra Michel Oberhammer patron di La Cave e Valentino Cecconi, Chef del ristorante Fvsion Cortina Restaurant, verranno divisi tra alcune navette, gentilmente offerte da Cortina Express, pronti a partire per un vero e proprio viaggio tra i sapori. Cinque le prestigiose tappe: Baita Fraina, Villa Oretta, Lago Scin, Al Camin e la Pasticceria Alverà.

Ad ogni tappa, 3 Chef accoglieranno gli ospiti, facendogli assaporare le prelibatezze gourmet da loro realizzate. Un’occasione unica per degustare diverse ricette raffinate e, per gli appassionati, confrontarsi con i Maestri del gusto.



Ecco le eccellenti “brigate” di sabato: al ristorante Al Camin, insieme a Fabio Pompanin, Chef resident, saranno pronti ad accogliere gli ospiti anche: Marco Talamini (La Torre del Castello di Spilimbergo) e Alessandro Bellingeri (Osteria Acquarol). A Baita Fraina, oltre a Luca Menardi Executive Chef, ci saranno gli Chef Nicola Bellodis (Ristorante Rio Gere) e Fabio Groppi (Chef consultant). A Villa Oretta, con Luigino Anzanello, saranno presenti Graziano Prest, una stella Michelin (Ristorante Tivoli) e Andrea Irsara (Stüa dla Lâ). A Lago Scin, insieme allo Chef Carlo Festini, ci saranno gli Chef Luigi Dariz (ristorante da Aurelio) e lo stellato Claudio Melis (In Viaggio).

Dulcis in fundo, alla pasticceria Alverà, insieme a Massimo Alverà, gli ospiti saranno deliziati dalle proposte di Denis Dianin (Maestro pasticciere d&g patisserie Hotel Biri Padova).



Domenica, per motivi di sicurezza sanitaria, quest’anno non ci sarà l’iconica tavolata imperiale sotto al campanile, ma, sempre in Corso Italia, l’esclusivo pranzo a posti limitati, sarà allestito su eleganti tavoli rotondi da 6 coperti ciascuno. Questo cambio di layout trasformerà la piazza “della conchiglia” in una sala ricevimenti naturale, regalando agli ospiti la sensazione di essere protagonisti di un meraviglioso spettacolo.

Il menù, prevede la degustazione di diverse portate, ideate da più Chef che si daranno il cambio ai fornelli. Oltre agli eroi “nostrani” dello Chef Team, saranno presenti altri cinque Chef Stellati che realizzeranno le loro proposte sotto gli occhi dei partecipanti: Renzo Dal Farra (1 stella Michelin), anche lui socio CHIC, della Locanda San Lorenzo, Lionello Cera (2 stelle Michelin) dell’Antica Osteria Cera, Chris Oberhammer (1 stella Michelin) del Ristorante Tilia, Giancarlo Perbellini (2 stelle Michelin) di Casa Perbellini e Alessandro Breda (1 stella Michelin) del Gellius.



Spazio anche alla cultura letteraria in questa quinta edizione del The Queen of Taste con la presentazione, domenica, del libro “Gente di Udine (e non solo)” del giornalista Domenico Pecile. 93 ritratti legati a vicende di cronaca che prendono spunto dal lavoro di Pecile, di cui, i primi 55, scritti con lo stesso numero di battute.



L’iscrizione per entrambe le giornate è obbligatoria. Basterà andare sul sito ufficiale dell’evento: https://thequeenoftaste.it e in pochi secondi si riceverà la conferma della propria prenotazione. StrEat Chef, sabato 11 settembre: € 100,00 a testa; StrEat Lunch, domenica 12 settembre: € 130,00 a coperto (NB. 100 posti a sedere).

Sponsor di questo gustoso weekend: Cortina Banca, La Cooperativa di Cortina, Acqua Minerale San Benedetto, Lavazza, Coppini Arte Olearia, Kettmeir, Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, Consorzio Tutela Vini Valpolicella, Distilleria Bonaventura Maschio, Petra Molino Quaglia, Berto’s Chef Solution, GiocHotel e Nardi outdoor. Premium Partner: UnipolSai Zandonella Assicurazioni.

Non perdete l’opportunità di sedere a tavola con la Regina delle Dolomiti!

Scoprite i menù di entrambe le giornate visitando il sito: https://thequeenoftaste.cortinaforus.it.



L’associazione Cortina For Us, attiva da oltre 7 anni, è composta da commercianti, imprenditori, artigiani e liberi professionisti del territorio, uniti nel desiderio di fare da collante fra le diverse realtà locali. I soci, tutti volontari, si occupano da sempre di ideare, organizzare eventi che promuovano la Regina delle Dolomiti.







