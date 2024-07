E' mercoledì 24 luglio con inizio alle 21:30, nella suggestiva cornice della Pro Loco di Porto Cesareo, la location scelta per la presentazione ufficiale di "You are my Oxygen", romanzo d'esordio di Vanessa Boccadamo, originaria di Mesagne, città d'arte e cultura.

E' un mafia - romance in cui vanno ad intrecciarsi vicende amorose.