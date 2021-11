Andrà in scena venerdì 26 novembre il primo vero consiglio del X° Municipio, dopo l'approvazione della giunta e le varie discussione interne al PD che hanno di fatto rallentato l'assemblea, presidente e giunta tutta dalle ore 9:00 si ritroveranno in aula per dare inizio ai lavori.

La prima proposta, approvata in capigruppo ed inserita tra gli ordini del giorno, è stata presentata dalla Lega-Salvini Premier che tramite i suoi rappresentanti istituzionali Monica Picca e Alessandro Aguzzetti chiederà al presidente chiarimenti ed interventi in merito all'ormai nota situazione di degrado che da troppo tempo assale il parco della madonnetta in zona Axa/Acilia, un luogo abbandonato al degrado con incuria del verde, sversamenti di rifiuti speciali e strutture fatiscenti ed occupate da insediamenti abusivi, dove poco meno di un anno fa perse la vita il giovane Riccardo Pica di appena 16 anni causata dall'inseguimento di un senzatetto con già diversi precedenti alle spalle che in questo momento ancora occupa illegalmente la struttura.

La richiesta protocollata nei giorni scorsi prevede l'impegno del presidente e della giunta tutta affinchè intervengano in modo repentino, presso tutto gli organi competenti per la messa in sicurezza dell'area perimetrale e la chiusura dei varchi di accesso alle strutture ad esso collegate.

"Venerdì porteremo in aula il nostro primo documento e come abbiamo sempre sostenuto ci batteremo affinché il Parco della Madonnetta torni ad essere un fiore all'occhiello per il nostro territorio e venga messo in sicurezza e intitolato al giovane Riccardo - dichiara Monica Picca.

Non molleremo finché il Parco Rinasca. Le promesse Noi le manteniamo. Sempre dalla stessa parte, quella dei Giusti."Non tardano ad arrivare anche le dichiarazioni del consigliere Aguzzetti che tramite i suoi profili social dichiara:

"Venerdì mattina finalmente iniziamo a lavorare seriamente in aula.

Questo sarà il primo documento che andremo a discutere in consiglio.

Il Parco della Madonnetta è una delle situazioni che necessitano di interventi urgenti, senza perdite di tempo e senza giri di parole.

Quello che è accaduto al piccolo Riccardo non deve ripetersi mai più.

Alla mamma di Riccardo pochi giorni dopo la sua morte in un sit-in che avevo organizzato avevo fatto una promessa, quella di combattere per mettere fine a questo scempio. Sono stato eletto per difendere i cittadini del X Municipio e lo farò fino all'ultimo giorno del mio mandato."