Dopo il 3-1 in rimonta con cui la Nazionale di calcio ha battito a Tirana l'Albania, queste le dichiarazioni dei protagonisti.

Il CT Roberto Mancini che ha raggiunto Marcello Lippi e Cesare Prandelli sul terzo gradino del podio dei Ct azzurri con più presenze (56): "I ragazzi sono stati bravissimi - le sue parole a fine gara - specie nel primo tempo, quando abbiamo avuto tante occasioni. Abbiamo anche cambiato un po' sistema ed è andata bene, ho visto cose positive".

Su Vincenzo Grifo: "Èun ragazzo straordinario, è l'italiano con più gol in Bundesliga. Ha qualità e oggi ha fatto due bei gol".

Su Nicolò Zaniolo: "Rientrava dopo tanto tempo, anche per lui è stata una serata positiva".

Queste le parole di Vincenzo Grifo, autore ieri della sua seconda doppietta in Nazionale dopo quella messa a segno nel novembre 2020 in occasione dell'amichevole con l'Estonia: "Sono felice, ringrazio la squadra per la fiducia. Senza questi compagni non avrei segnato. I ragazzi mi stimano e mi supportano, questo mi dà tanta forza. In questo periodo sta andando tutto bene, spero di continuare così. Giocare per questi colori è un orgoglio".

Questo, invece, il commento di Nicolò Zaniolo: "Tornare qui mi ha fatto un grande effetto, è stato bello rivivere quei ricordi. La maglia della Nazionale va sudata e meritata ogni giorno, perché ci stanno tantissimi bambini da casa che la sognano in continuazione. Noi siamo fortunati ad essere qui, ma dobbiamo dimostrare sempre di meritarcelo. Vedere il Mondiale da casa sarà una grande amarezza, dovremo fare di tutto per tornare a competere a grandi livelli".

Soddisfatto anche il portiere del Napoli, Alex Meret: "Abbiamo giocato una buona partita, volevamo vincerla. Peccato per il gol dell'1-0, si poteva evitare, ma siamo stati bravi a chiudere la gara. Bisogna lavorare per preparare i prossimi obiettivi, dobbiamo fare del nostro meglio in queste partite. Solo con il lavoro possiamo costruire qualcosa di importante per il futuro".

Questa, infine, la dichiarazione di Nicolò Fagioli, protagonista con la Juventus, al debutto in Nazionale: "Sono molto emozionato, vestire questa maglia è il sogno di tutti i bambini. In campo mi sono sentito a mio agio, alla fine mi sono accorto di aver raggiunto un traguardo incredibile. Sono contento di aver fatto bene con la Juventus, ma è solo un punto di partenza. Speriamo di raggiungere il prossimo Mondiale e di essere in grado di vincerlo".