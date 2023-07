L’Assessore alle Finanze Roberto Mellina interviene in merito alla richiesta presentata dai Consiglieri di minoranza Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Alessio Andaloro e Damiano Maisano di avviare le procedure necessarie per addivenire all’adozione e alla pubblicazione sul sito Internet del Comune, entro e non oltre il termine del 29 luglio 2023, dei provvedimenti attuativi prescritti dalla legge per assicurare ai cittadini i benefici derivanti dalla adesione del Comune alla pace fiscale.

“Ci siamo già attivati da diversi giorni – spiega Mellina – tant’è che la proposta di delibera unitamente al Regolamento è al vaglio del Collegio dei Revisori dei conti per il parere di competenza; poi andrà all’Ufficio di presidenza per essere trasmessa alla competente Commissione consiliare e quindi l’ultimo passaggio per il voto finale da parte del Consiglio comunale. Siamo dunque perfettamente nei tempi”.

L’adesione alla rottamazione agevola la riscossione da parte del Comune e assicura benefici fiscali ai cittadini sotto forma di annullamento automatico dei debiti fino a 1000 euro e di definizione agevolata senza il pagamento delle sanzioni e interessi previsti dalla norma, dei carichi tributari in riscossione fino al 31.12.2022.