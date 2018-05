Sicily Love alla Milano Food Week, dal 7 al 13 maggio

Ami la Sicilia? Apprezzi i vini Donna Fugata? Allora non puoi mancare martedì 8 Maggio, dalle ore 19:30, da Orto, erbe e cucina, in Via Gaudenzio Ferrari 3, ovvero il più ampio ventaglio di erbe aromatiche da assaggiare, conoscere, annusare e acquistare, dove verrà organizzata la serata d'apertura dell'evento - fino al 2 settembre - dal titolo "Orto e Floramundi di Donnafugata", per celebrare la Milano Food Week e la passione per la terra di Sicilia.

Donna Fugata sarà protagonista a Milano anche dal 16 maggio, a Villa Necchi Campiglio, dove in mostra ci saranno le illustrazioni di Stefano Vitale, dalle quali nascono proprio le etichette Donnafugata, vere e proprie opere d'arte, che rappresentano uno stile e un modo di essere.

Il sound di sottofondo, dall'8 Maggio, da Orto erbe e cucina, sarà quello di Donnafugatawine and music-un progetto che nasce nel 2002 da un'idea di José Rallo e del marito Vincenzo Favara, appassionati di jazz e musica brasiliana. Ogni vino è abbinato a un brano musicale il cui andamento ritmico accompagna le sensazioni della degustazione.

Non mancherà il sound del cantautore palermitano Alessio Bondi, vincitore di moltissimi premi. Nel suo mondo musicale vivono atmosfere d'infanzia, profonde e dolci, poetiche e surreali, dipinte da un blues primordiale, un folk intimo. La sua lingua è il siciliano, le sue esibizioni sono essenziali, nude, trascinanti: un viaggio su una terra nera di malinconia, dentro un'anima gioiosa e timida. É stato definito una via di mezzo tra Rosa Balistreri e Jeff Buckley.

L'allestimento del locale sarà a tema.

Il personale indosserà un abbigliamento ispirato ai colori tipici della terra e del vino Siciliano, richiamandone la freschezza e i sapori.

"Ci siamo innamorati di questo vino, dei suoi colori, della sua etichetta e abbiamo deciso di dedicargli non solo un menù ma anche l'atmosfera della nostra piccola bottega di piante aromatiche con cucina" -dicono i titolari di Orti, erbe e cucina.

Nel Menù:

- Focaccina calda con ricotta, maggiorana, miele e pistacchi

- Caserecce con mentuccia, pesce spada e pomodorini

- Tartare di gamberoni rossi, con mele, sedano, scaglie di mandorle e olio al basilico

- Cannolo scomposto

La cena durante la Serata d'apertura sarà su prenotazione

Antipasto, primo o secondo, dolce e bottiglia di Floramundi 35€

Antipasto, primo, secondo, dolce e bottiglia di Floramundi 45€

La cena Floramundi, per tutto il periodo sino al 2 Settembre è prenotabile direttamente nella sezione prenotazioni del sito www.ortomilano.it e si può pagare tramite Paypal con un piccolo sconto.

Aperitivo dalle 19,00

Calice di vino Donna Fugata e panelle

(le panelle sono un tipo piatto dello street foodpalermitano, farina di ceci)

Prezzo 8 Euro

Per la serata di inaugurazione l'aperitivo sarà offerto ai presenti.

Per la serata di inaugurazione è gradito un accessorio "Made in Sicily" e Orto erbe e cucina scatterà le foto a chi vorrà tra il pubblico presente per un'immagine ricordo che potrà trovare e scaricare dalla pagina evento su Facebook.

Floramundi: dal colore cerasa (ciliegia in siciliano) brillante, offre un bouquet ampio e fragrante con intense note di fiori rosa e frutta rossa (lampone, fragola e ribes), unite adevidenti sentori speziati di pepe nero. In bocca è fresco, polposo e rotondo, grazie al morbido tannino e alla piacevole persistenza. Un rosso raffinato dall'intrigante spessore aromatico.

Orto, erbe e cucina che, sino al 2 Settembre, proporrà un allestimento a tema "SicilyLovers", è un luogo di poesia, l'incontro tra natura, piante aromatiche e rispetto in cucina della materia prima. Le erbe aromatiche qui proposte seguono il loro naturale ciclo di vita biologico, le piante crescono all'aria aperta, non vengono coltivate in serre riscaldate artificialmente. I piatti sono tutti caratterizzati da un sapore e un profumo di erbette aromatiche. Dal dolce al salato uniamo semplicità a ingredienti di altissima qualità, così da esaltare l'esperienza culinaria e la semplicità che si ritrova anche nella creazione della ricetta. La cucina rispetta la materia prima, rispetta il ciclo biologico della pianta stessa, il territorio e ne valorizza tutti i prodotti. Il gusto dei singoli prodotti crea piatti unici.

Il nostro assortimento di piantine aromatiche estive. Di agricoltura biologica. Coltivate all'aria aperta. Salvia Maxima, Salvia Cucurea, Lavanda dentata, Rucola perenne, Maggiorana Perilla, Santoreggia montana, Santoreggia strisciante, Ederina variegata terrestre, Menta piperita, Timo limone, Timo serpillo, Timo variegato, Issopo, Limonaria, Stevia, Ruta, Basilico limone, Basilico thai, Basilico cannella, Rosmarino erecto, Nasturzio, Elicriso, Finocchietto

Prezzo piantine:€ 2,90 (€ 3,50 con con fezione di juta)

Nel dehor che sembra un pianerottolo d'altri tempi con tavolini e sedie e tanti vasetti di piantine aromatiche, focus e concept del locale, da acquistare anche in loco e portare a casa per adornare il proprio balcone, ci si puo' dare appuntamento come in una vera e propria bottega di aromi con annesso laboratorio culinario dal quale escono veri e propri gioielli gastronomici.

Il locale è nato da un'idea di Massimo Pappalardo e Umberto Gini. Le piantine sono tutte in vendita e provengono da un vivaio biologico dove crescono all'aria aperta e mai in serre riscaldate artificialmente, sono profumate e forti e resistono al clima cittadino. Un'esperienza unica, da provare per l'originalità e la qualità della cucina, un tuffo nella Sicilia durante la serata dell'8 maggio e sino a settembre

I momenti di Orto, erbe e cucina

Pranzo con insalate e business lunch a base di piatti di pesce, verdure fresche, dolci della casa, ogni giorno specialità diverse create dallo chef-prezzo medio 12 euro.

Aperitivo dalle 19,00 con "panelle e calice di vino"- le panelle sono un tipo piatto dello streetfood palermitano, farina di ceci

al tavolo, cocktail e calici di vino-8 euro

Cena dalle 19,30 con menu a la carte, piatti semplici e gustosi che privilegiano le materie prime di qualità e le eccellenze del territorio-30/35 euro circa vino compreso

Orto Erbe e Cucina

via Gaudenzio Ferrari 3 - Milano

Tel 02 83660716

www.ortomilano.it

info@ortomilano.it