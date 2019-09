Retroconsole: Brown Box, la prima console di gioco

Anche i più esperti di retroconsole potrebbero non conoscere la Brown Box nonostante sia la prima console di gioco.

Quando si parla di retroconsole ci viene subito in mente la Nintendo 8 bit, l’Atari ed il Commodore ma non molti sanno che prima di tutto questo un genio solitario, Ralph Bear, che tra le altre cose riuscì a costruire il primo videogioco della storia. Era il 1967 e purtroppo essere i primi non è sinonimo di successo anzi molto spesso chi arriva prima deve affrontare problemi molto seri che possono portare al fallimento di un prodotto potenzialmente rivoluzionario.

Ralph Bear era un vero e proprio visionario riuscendo a creare notevoli prodotti elettronici. Si deve tenere presente che questo prodotto fu anche protagonista di una causa legale con Atari riguardo al funzionamento di alcune caratteristiche tecniche, nello specifico il famosissimo gioco Pong. Si deve tenere presente che a vederlo ora sembra una cosa decisamente rozza ma parlando di cinquantadue anni fa quindi è evidente l’ottimo livello di preparazione tecnica del suo inventore.

Il Brown Box, la prima retroconsole della storia, è una scatola con un laminato in finto legno ed una serie di periferiche di gioco come i due controller, importanti per il multiplayer. Erano previsti inoltre una pistola ed una mazza da golf ma avevano bisogno di un attacco speciale. Il progetto includeva inoltre una serie di videogiochi come la dama, vari giochi di tiro a segno ed il ping pong. Cercando di trovare un’azienda che finanziasse il progetto si trovò di fronte a due problemi: il ritardo nella produzione di cinque anni e l’essersi affidato ad un’azienda come la Magnavox.

La Black Box uscì nel mercato ufficialmente col nome di Magnavox Odissey ma il vantaggio tecnico era ormai ridotto al cerino poiché la concorrenza si fece via via più elevata. Inoltre la Magnavox, produttrice di televisioni, fece una campagna di lancio poco lungimirante cercando di associare il più possibile il prodotto televisori con il videogioco creando fraintendimenti negli utenti. Questo è sicuramente la prima retroconsole della storia.