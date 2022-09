Questa la nota ufficiale rilasciata giovedì dalla Nato sui "cosiddetti" referendum che a partire da domani si terranno in Ucraina nelle zone occupate dai russi per la loro annessione alla Federazione Russa.

1. Condanniamo con la massima fermezza il progetto di tenere i cosiddetti “referendum” sull'adesione alla Federazione Russa nelle regioni ucraine in parte controllate dall'esercito russo. Come l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riaffermato nella sua risoluzione "Aggressione contro l'Ucraina" adottata il 2 marzo 2022, nessuna acquisizione territoriale risultante dalla minaccia o dall'uso della forza sarà riconosciuta come legale. Gli alleati non riconoscono e non riconosceranno mai l'annessione illegale e illegittima della Crimea da parte della Russia. I referendum fasulli nelle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson non hanno legittimità e costituiranno una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. Gli alleati della NATO non riconosceranno la loro annessione illegale e illegittima. Queste terre sono l'Ucraina. Chiediamo a tutti gli stati di respingere i palesi tentativi della Russia di conquista territoriale. 2. Queste decisioni russe, inclusa una mobilitazione militare parziale, rappresentano un'ulteriore escalation nella guerra illegale della Russia contro l'Ucraina. Continuiamo a respingere l'irresponsabile retorica nucleare russa. La Russia ha la piena responsabilità della guerra, dell'immensa sofferenza che la sua aggressione sta causando al popolo ucraino, così come del costo della sua guerra, anche per il popolo russo ora mobilitato. La Russia ha nelle sue mani la fine del conflitto. La Russia deve immediatamente fermare questa guerra e ritirarsi dall'Ucraina.3. Riaffermiamo il nostro fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti e al diritto intrinseco dell'Ucraina all'autodifesa. Gli alleati della NATO rimangono risoluti nel fornire supporto politico e pratico all'Ucraina mentre continua a difendersi dall'aggressione russa.4. La NATO è un'Alleanza difensiva e continuerà a lottare per la pace, la sicurezza e la stabilità nell'intera area euro-atlantica. Siamo uniti per difendere e proteggere ogni centimetro del territorio alleato.