Venerdì, parlando da Altedo di Malalbergo, prima di chiudere a Ravenna la campagna elettorale per l'Emilia Romagna, Matteo Salvini ha prima detto che domenica è sicuro che la Lega ha già vinto, poi però si è rivolto alle persone presenti, poche per la verità, raccomandandosi di far andare a votare parenti, amici, conoscenti, ecc... mentre cani e gatti sono stati esentati. Ma non diceva che era sicuro di aver già vinto? Mah!

Poi Salvini ha aggiunto che da lunedì, magicamente, in Emilia Romagna ci saranno lavoro, impegno, onestà... e lì ha pensato bene di aprire un inciso, dichiarando che da quelle parti c'era un avvocato che faceva il fenomeno a sinistra e poi è stato arrestato perché, secondo l'accusa, truccava i documenti per regalare i permessi di soggiorno agli immigrati... aggiungendo che aveva in casa 200mila euro in contanti...

Ma se regalava i documenti, come faceva ad avere 200mila euro in contanti? Boh!

Poi ci ha fatto anche sapere che quell'avvocato cantava Bella Ciao e gridava accoglienza, non perché era buono, ma perché faceva i quattrini e ha dovuto cambiare la sua pagina Facebook perché fino a qualche giorno fa c'era scritto "io sto con Bonaccini", mentre adesso ha dovuto mettere "io sto ai domiciliari".

Salvini si riferisce all'avvocato Fabio Loscerbo, la cui vicenda è descritta in questo articolo dove si dimostra che lui e i suoi guai giudiziari non hanno nulla a che fare e nulla a che vedere con il Partito Democratico e con il suo candidato all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. Una nuova, ennesima, bufala da parte di Salvini e della sua propaganda... come la vicenda degli affidi nella val d'Enza.

Invece, è più che reale quello che ha detto il vicesindaco e assessore a sicurezza, mobilità, frazioni e palio del Comune di Ferrara, il leghista Nicola Naomo Lodi (ascoltare i passaggi dal minuto 14), in seguito allo scandalo che ha visto protagonista il vice capogruppo della Lega in consiglio comunale, Stefano Solaroli, che ha promesso un posto di lavoro pubblico alla consigliera Anna Ferraresi, in cambio delle sue dimissioni. Scandalo in cui Solaroli sembra tirare in ballo lo stesso Naomo Lodi ed il sindaco Alan Fabbri, anche lui della Lega.







Nel comizio di questa mattina ad Altedo di Malalbergo, Salvini aveva detto "Portiamo un po' di democrazia in questa terra..."

Il suo collega di partito che amministra la Ferrara leghista ci ha informato di quale tipo di democrazia Salvini intendesse parlare.