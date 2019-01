È arrivato italicoon 2.0!

Non accenna a fermarsi la crescita di italicoon. Il portale italiano dell’export, diventato ormai un punto di riferimento per molti utenti che operano nel campo del Made in Italy, si arricchisce di nuove funzioni e di nuovi spazi… e adesso è online con tante novità!

La prima riguarda una nuova tipologia di utenti: ai Venditori italiani e agli Acquirenti esteri si uniscono gli Operatori, cioè professionisti specializzati che offrono servizi di import export (export manager, consulenti, servizi doganali, spedizioni, trasporti, ecc.). Si tratta di una novità pensata per quelle aziende che si affacciano per la prima volta al commercio internazionale, ma anche per quelle che vogliono incrementare i loro affari al di fuori dell’Italia.

Gli Operatori che si iscrivono al portale compilano una pagina personale nella quale inseriscono tutte le informazioni sulla loro azienda e l’elenco dei servizi offerti. Contattare un Operatore quindi è semplicissimo: basta scorrere l’elenco all’interno della relativa sezione e inviargli un messaggio.

Oltre alla nuova sezione dedicata agli Operatori, sono state create altre due sezioni molto importanti: una Pagina di ricerca Venditori e una Pagina di ricerca Acquirenti. Grazie a queste pagine ogni utente può visualizzare l’elenco degli utenti iscritti al portale, cliccare sul nome che più gli interessa, leggere le informazioni sull’azienda e inviare un messaggio al relativo venditore o acquirente.

italicoon, inoltre, ha voluto ampliare la Pagina aziendale dei Venditori creando un’anteprima per permettere agli acquirenti di visualizzare tutti gli annunci e le vendite a tempo inseriti da quella azienda.

Tra le novità, infine, ce n’è una particolarmente interessante che riguarda tutti gli utenti di italicoon: la creazione del Forum sul Made in Italy, una community esclusiva all’interno della quale si parla del Made in Italy in tutti i suoi molteplici aspetti, ma anche di come importare ed esportare i prodotti italiani, quindi di questioni doganali, logistiche, fiscali, legali ecc. Gli utenti già iscritti al portale possono partecipare liberamente al Forum per ottenere informazioni, sciogliere dubbi, condividere le proprie esperienze e tanto altro; gli operatori, in particolare, possono utilizzarlo per esibire le proprie competenze e conquistare la fiducia di potenziali clienti.

Il forum, come del resto le altre funzioni di italicoon, è un’ulteriore risorsa messa a disposizione degli utenti, per aiutarli a sviluppare una vasta rete di contatti ed incrementare quindi il loro giro di affari.

