Quella conquistata domenica sul circuito dell'Algarve, aggiudicandosi il GP del Portogallo, per Hamilton è la vittoria numero 97, che consente al pilota della Mercedes di prendersi su Verstappen un margine di 8 punti nel mondiale.

Il sette volte campione del mondo era terzo dopo la safety car resasi necessaria per ripulire la pista a seguito di un contato tra le due Alfa di Giovinmazzi e Raikkonen, che è costato la fine anticipata della gara al pilota finlandese.

Lewis Hamilton ha lottato per superare prima il compagno di squadra Valtteri Bottas e successivamente la Red Bull di Max Verstappen, prendendosi la testa della corsa senza più lasciarla, a parte per il cambio gomme dove a comandare la gara è stato l'altro pilota Red Bull, Perez.

The moment @LewisHamilton took his second win of 2021! 🎉#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/wBl2oQauAb