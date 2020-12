La Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA, Agenzia regolatrice inglese dei farmaci), martedì 2 dicembre ha comunicato di aver approvato l'utilizzo del primo vaccino anti COVID-19 per il Regno Unito.

Il vaccino che ha ricevuto il via libera per la somministrazione è quello sviluppato da Pfizer / BioNTech.

La decisione dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito - come riportato in una nota la stessa Agenzia - è stata presa con il supporto della Commission on Human Medicines (CHM), organo consultivo scientifico indipendente dal governo dopo che un team dedicato di scienziati e medici dell'MHRA ha effettuato una revisione rigorosa, scientifica e dettagliata di tutti i dati disponibili, già a partire da ottobre 2020.

Per arrivare all'approvazione finale, i responsabili dell'MHRA hanno esaminato i dati degli studi preclinici di laboratorio, delle sperimentazioni cliniche, dei controlli di produzione e di qualità, del campionamento del prodotto e dei test effettuati sul vaccino da distribuire, verificando anche le condizioni di sicurezza relative alla sua fornitura e alla sua distribuzione.

Queste alcune dichiarazioni dell'amministratore delegato della MHRA, la dott.ssa June Raine:

"Abbiamo effettuato una rigorosa valutazione scientifica di tutte le prove disponibili relative a qualità, sicurezza ed efficacia. La sicurezza del pubblico è sempre stato l'aspetto primario cui ci siamo attenuti: la sicurezza è la nostra parola d'ordine.Sono davvero lieto di dire che il Regno Unito è ora un passo avanti verso la fornitura di un vaccino sicuro ed efficace per aiutare nella lotta contro la COVID-19.Siamo riconosciuti a livello mondiale per la richiesta di elevati standard di sicurezza, qualità ed efficacia per qualsiasi vaccino. I nostri esperti scienziati e medici hanno lavorato instancabilmente, 24 ore su 24, esaminando attentamente, scientificamente, in modo affidabile e rigoroso centinaia di pagine e tabelle di dati, rivedendo metodicamente i dati.I vaccini sono il modo più efficace per prevenire le malattie infettive. Salvano milioni di vite in tutto il mondo".

Il segretario alla Salute del governo britannico, Matt Hancock, ha detto che le prime dosi, circa 800mila, arriveranno dalla Pfizer in Belgio già dalla prossima settimana e, progressivamente, diversi milioni saranno poi consegnate per tutto dicembre.

I primi ad essere vaccinati saranno gli ospiti e il personale presente nelle strutture delle case di cura. A costoro seguiranno gli ultraottantenni ed il personale sanitario.

Il Regno Unito ha ordinato 40 milioni di dosi del vaccino Pfizer / BioNTech, sufficienti per vaccinare 20 milioni di persone.

Il vaccino è gratuito, non sarà obbligatorio e per la sua somministrazione saranno creati centri di vaccinazione in luoghi come centri congressi o stadi sportivi, oltre che in alcuni ospedali.

Si pensa che la rete di vaccinazione potrebbe iniziare a fornire più di un milione di dosi a settimana una volta che saranno disponibili dosi sufficienti.