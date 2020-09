Gli aggiornamenti alle varie versioni di Android sono sempre molto attese perché portano sempre (o quasi) tantissime novità (più o meno interessanti).

Adesso è stata rilasciata la versione stabile di Android 11 che va a migliorare molto l'esperienza di utilizzo del sistema operativo, andando a rendere tutto più semplice, smart e sicuro.

Generalmente i major update di Android erano disponibili subito per i Google Pixel ed in seguito per i dispositivi degli altri produttori (un'eccezione era rappresentata dal mio adorato Essential Phone che riceva gli aggiornamenti insieme ai Google Pixel, ma che ora non viene più aggiornato).

Android 11, però, è stato rilasciato fin da subito non solo per i Google Pixel, ma anche per alcuni smartphone Xiaomi, Oppo, OnePlus e Realme.