Si chiamava Walter Wallace, l'afroamericano di 27enne, "freddato" lunedì pomeriggio da due agenti della polizia di Filadelfia. Il motivo? Si rifiutava di posare un coltello, probabilmente in uno stato di confusione mentale... con la madre che cercava di calmarlo.

Nonostante fossero distanti alcuni metri, i due poliziotti intervenuti per controllare la situazione, hanno aperto il fuoco sparando contro l'uomo numerosi colpi di pistola, tra lo sconcerto e la disperazione dei presenti.

Queste sono le immagini che testimoniano l'accaduto riprese con uno smartphone:





Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag