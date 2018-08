"La festa più bellissima", il corto di Hedy Krissane vola a Venezia

La festa più bellissima, cortometraggio di Hedy Krissane, sarà alla mostra del cinema di Venezia nell'ambito del progetto Migrarti 2018.

Le proiezioni si terranno il 2 e il 3 settembre presso la sala Astra del Lido di Venezia.

È una vetrina prestigiosa e importante per il corto e per Hedy, regista e attore italo tunisino pluripremiato in molti festival per i suoi precedenti lavori Ali di cera, Lebess, Colpevole fino a prova contraria.

Grande conoscitore del tema dell'immigrazione, che è stato sempre al centro dei suoi racconti, Hedy Krissane è considerato uno dei più talentuosi registi italiani di origine straniera.

Il corto ruota attorno al compleanno di Amin, un bambino di seconda generazione, vivace e molto socievole, che non vede l'ora di festeggiarlo con i suoi compagni di classe.

Il cast è formato da Sean Ghedion Nolasco, Tezeta Abraham, Miloud M. Beanamara, Simone Moretto, Isabella Tabarini, Fabrizio Rizzolo, Eugenio Gradabosco.

Il corto è prodotto da Clean Film e La bottega dell'immagine con il sostegno della Fil Commission Torino Piemonte. Un lavoro prestigioso che si può già definire un grande successo che si può aggiungere alla collezione di Krissane, regista di grande sensibilità e talento.