“LA PAURA DI VINCERE”, IL NUOVO FILM DI ROBERTA PAZI CON LEONARDO FRANCIA, STEFANIA DELIA CARNEVALI, ERICA LATENIESI E LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI BOBBY SOLO.

"La Paura di Vincere", il nuovo film della regista Roberta Pazi con Simone Francia, Stefania Delia Carnevali, Eric Lateniesi e la partecipazione straordinaria di Bobby Solo, sarà proiettato in prima mondiale al Ferrara Film Festival 2024 il 26 settembre alle ore 19, nella Selezione Ufficiale Short Films.

Un viaggio passato, un complicato tentativo di ricostruire quel vissuto lontano, una dolorosa sfida con i segreti del tempo. “La paura di vincere” è il nuovo film di Roberta Pazi, che vede nel cast Simone Francia, nel ruolo del protagonista Leonardo, Stefania Delia Carnevali che interpreta Patrizia, di Eric Lateniesi, per la prima volta sullo schermo, che dà il volto a Leonardo da piccolo, con l’amichevole e straordinaria partecipazione di Bobby Solo, leggenda della musica italiana, chitarrista, cantautore e attore di fama internazionale, vincitore di due Festival di Sanremo, che veste i panni di Elvis.

La produzione del film è una collaborazione tra Videoradio e Videoradio Channel Edizioni Musicali e DestinationFilm-APS. La sceneggiatura è curata da Roberta Pazi e Lillo Venezia, da un progetto e un racconto del chitarrista, autore e scrittore Carlo Zannetti che firma anche la raffinata colonna sonora, affiancato da Massimo Passon del “Master Studio” di Udine.

Paura ed angoscia fanno, a volte, da contraltare alla passione e al talento. Cosa ci impedisce di affermarci completamente? Leonardo (Simone Francia) è un direttore d'orchestra che affronta il suo primo vero concerto in un importante e prestigioso teatro ma si mostra esitante. Nel cuore della notte si troverà a confrontarsi con le sue paure più profonde, riflessi di echi lontane. Una dolorosa sfida con i segreti del tempo, un puzzle in bianco e in nero da ricomporre.

