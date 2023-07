Lunedì 10 Luglio parte finalmente la tanto attesa one night PL4YLIST21, nel privè Brio della maxi disco Maracuja a Budoni, Sardegna. Il format ideato e diretto da Simioli e Gass Krupp promette un sound altamente qualitativo rivolto esclusivamente ad un target over 21.

Il grande e indimenticato Marco Trani con uno stile unico, ricercato, qualitativo e la maestria dei dj set sempre diversi, innovativi e di grande gusto, amava definire il suo sound "musica per adulti".

Simioli e Gass Krupp hanno fatto loro questo concetto, grazie alla grande esperienza trentennale maturata dietro le consolle di mezzo Mondo, interagendo sempre con un pubblico internazionale e dal palato fine.

La nuova sfida si chiama PL4YLIST21, una one night "house" che diventerà un vero e proprio must per tutto il pubblico "Sardinia Addicted". Abbiamo sentito al telefono i produttori di questo concept e ci hanno svelato i punti di forza e la grande volontà di proporre esclusivamente qualità.

"Abbiamo pensato di chiamare la serata del Lunedì PL4YLIST21, che sta proprio a significare un genere musicale per adulti", spiegano i due dj. "Un sound che nacque alla fine degli anni '80 ma che poi è diventato fonte di ispirazione per tutte le contaminazioni sonore degli ultimi 20 anni e adesso è tornato quanto mai attuale. House, tech house, bass house, remember house sono solo definizioni stilistiche. Noi ci muoveremo nel grande mondo dell'house music non disdegnando incursioni nella techno e in tutti i sottogeneri di questo filone, solo ed esclusivamente all'insegna della qualità musicale e del gusto per il bel suono", concludono.

In questa serata del lunedì @ Brio, il privé del Maracuja di Budoni, i due dj mixano il meglio della musica dagli anni 90 ad oggi, inseriscono vere e proprie chicche musicali, remix creati in esclusiva per PL4YLIST21 brani inediti e evergreen del genere. Il tutto pensato per un pubblico che non si accontenta. Sarà qualcosa di nuovo, originale, energetico e divertente.

Non mancherà il coinvolgimento di grandi della consolle nazionale ed internazionale. Per la costruzione di questo progetto musicale, l'head project Gennaro Santarpia ha voluto impiegare molte energie in termini di investimento artistico, pubbliche relazioni sound system etc etc . Infatti per citare solo alcuni special guest d'eccezione, vedremo esibirsi Roger Sanchez, Riva Star, Dirty Channels, Alaia & Gallo, Switch Lab con Gianni Romano e Aura, Shimza e nella main room Dennis Ferrer e molti altri.

Insomma finalmente nel Nord Sardegna una serata per adulti… ovvero: PL4YLIST21.