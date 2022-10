"Gli attacchi scomposti della sinistra negli ultimi giorni rappresentano un vero e proprio insulto ai cittadini che hanno scelto da chi essere rappresentati.Capisco che per questi esponenti possa sembrare quantomeno anomalo vedere dei partiti che hanno la possibilità di governare con l’appoggio degli italiani, (non ci sono abituati) ma che piaccia loro o meno, questa è la democrazia.Si mettano l’anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra Nazione.Sarà un percorso pieno di ostacoli, ma daremo il massimo. Senza mai arrenderci".

Glie rode er ... alla sora Meloni dopo lo sputtanamento a livello internazionale, fatto da Enrico Letta, dei suoi due campioni dell'estremismo di destra eletti alla seconda e terza carica dello Stato.

E perché non si dovrebbe ricordare chi siano La Russa e Fontana? E perché non ci si dovrebbe scandalizzare? D'altronde, al di là della sua retorica da piazza Venezia, i due soggetti eletti alla presidenza di Senato e Camera come possono rappresentare il Paese, tutti gli italiani, quando uno è un nostalgico del ventennio e l'altro è un estremista cattolico che sembra strizzare l'occhio al KKK?

Se lei da fervente (ex?) ammiratrice di Benito Mussolini voleva dimostrare di aver chiuso con il passato (remoto) poteva scegliere due figure diverse... e non venga a dire che li ha scelti il Parlamento!

Gli italiani che hanno votato lei a la sua coalizione, se lo metta bene nella zucca, non sono la maggioranza, ma il 43,79% del 63,91% di quelli che si sono recati alle urne, quindi è meglio che non si allarghi tanto nelle sue valutazioni post voto... quando parla di appoggio degli italiani.

Pertanto, i cittadini che hanno votato la coalizione di postfascisti non sono stati insultati, bensì edotti su chi in realtà abbiano eletto.

E i postfascisti si devono ricordare che rappresentano appena poco più di un quarto degli italiani (in base a quelli che si sono recati alle urne) e non certo la maggioranza degli italiani. Quindi si metta l'animo in pace la sora Meloni... e prima dell'Italia pensi a risollevare la memoria per ricordare anche che cosa siano stati il fascismo e Benito Mussolini.

Infine... quando parla della sinistra per indicare Letta e il Pd è bene che la sora Meloni indichi espressamente Letta o il Pd, perché Letta e il Pd con la sinistra non hanno nulla a che vedere.