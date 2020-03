Tutto pronto per la serata “Musica che unisce” di martedì 31 marzo, in onda dalle 20.30 su Rai1, subito dopo il Tg1, senza interruzioni pubblicitarie, con la voce narrante di Vincenzo Mollica, e in simulcast su RaiRadio2 con la conduzione di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Un grande show per sostenere una raccolta fondi interamente destinata alla Protezione Civile, impegnata quotidianamente contro ‪il coronavirus.

Ad arricchire l’evento con interventi, performance e appelli, il contributo da remoto e a titolo gratuito di personaggi e artisti del mondo dello spettacolo.Virginia Raffaele e Roberto Bolle realizzeranno un fascinoso e ironico balletto virtuale. Anche Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino lavoreranno in coppia, recitando un dialogo che prende spunto da queste settimane così anomale. Gigi Proietti declamerà lo splendido testo diEnrico Brignan “Viva l'Italia” di Francesco De Gregori. Enrico Brignano sarà alle prese con alcune sue sorridenti riflessioni. Luca Zingaretti terrà gli spettatori attaccati allo schermo con un monologo da lui scritto e un appassionato invito a donare per la Protezione Civile.

Un ricco cast musicale prenderà parte alla serata: Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gigi D’Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari e Il Volo, Calcutta e i Måneskin.

Dal mondo sportivo interverranno Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi e Gregorio Paltrinieri.

Non mancherĂ uno spazio informativo, grazie al Ministero della Salute con esperti del mondo scientifico, tra cui il Prof. Walter Ricciardi - Consigliere del ministro della Salute, il Prof. Giovanni Rezza - Direttore Dipartimento Malattie Infettive - Istituto Superiore di SanitĂ , il Prof. Giuseppe Ippolito - Direttore scientifico INMI Lazzaro Spallanzani Roma e la Dott.ssa Flavia Riccardo - Ricercatrice - Istituto Superiore di SanitĂ .

Oltre alla musica e alla partecipazione degli artisti italiani, punteggeranno l’evento anche contributi ricavati dal web, a testimoniare con quanta resilienza, creatività , combattività e spirito civico gli italiani stiano affrontando questo momento.

Ci sarĂ un messaggio speciale di Angelo Borrelli, dedicato a tutti coloro che vorranno donare. SarĂ possibile farlo non soltanto utilizzando l’IBAN della Protezione Civile, ma anche con carta di creditoÂ

 Appoggiata anche da Friends & Partners leader nel settore della musica live e degli eventi un altra iniziativa di solidarietà e' raccolta fondi per l'ospedale Niguarda di Milano attiva e' : #iosuonodacasa

Artisti che suonano o che hanno suonato da casa sono stati i Moda', Zucchero, Paolo Vallesi, Marco Masini,Jovanotti, Gianna Nannini, Tiziano Ferro e Laura Pausini, Francesco Gabbani, Ghali, Tommaso Paradiso, Rocco Hunt, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alessandra Amoroso con Emma, Alex Britti, NEK, Paola Turci, Dj Claudio Ciccone Bros, BrigaL, Luca Marcia Out of Beat, Sandro Sottile, Remo Anzovino, Mattew S, Daniela Mastrandrea, Molla, Osvaldo Di Dio, Diana Tejera, Camille Cabaltera, Mauro Tummolo ,Debora Vezzani, Andrea Leandri Fiamma Velo, Ingrid Carbone e molti altri.

 Non solo musica da casa dunque ma anche un lavoro di sensibilizzazione  alla solidarieta' infatti al numero 45527 si possono donare due euro con un sms, 5 o 10 euro da telefono fisso, e a invitare a farlo per contribuire ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

Gli artisti di #iosuonodacasa sono pronti ad affilare gli strumenti e intrattenere il pubblico da remoto, come sta accadendo in questi giorni di isolamento domestico necessario per contenere il contagio da COVID-19.

L’iniziativa di #iosuonodacasa è partita dal direttore di Rockol – Franco Zanetti – che per primo ha avuto l’intuizione di non interrompere la musica dopo l’annullamento di tutti i concerti fino al 3 aprile, come impone il DPCM siglato dal Premier Giuseppe Conte.

Il progetto è sostenuto da OM – Optimagazine e da Onstage, Newsic, Frequenza italiana, Paola Gallo (Onde Funky) e Musica dal Palco, oltre che da All Music Italia che ha raccolto immediatamente il guanto di sfida lanciato da Rockol, dal quale è partita l’idea subito accolta dagli altri partner. Collaborano anche Spettacoli.eu, Spettacolonews.com, Fourmagazine, Rocknation.it, ilmohicano.it e Bellacanzone!