Gli scontri di queste ore in Sudan, degenerati in una delle peggiori escalation di violenza degli ultimi anni nel Paese, hanno causato almeno 30 morti e 400 feriti. Lo hanno riferito al New York Times funzionari delle Nazioni Unite.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato "fortemente" lo scoppio di scontri tra le Forze di supporto rapido (FAR) e le Forze armate sudanesi in Sudan, in un comunicato. Questo sabato, Guterres ha parlato con vari leader politici tra cui il presidente della Commissione dell'Unione Africana (UA), Moussa Faki Mahamat; il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah Al Sisi, e il tenente generale Mohamed Hamdan Dagalo, noto anche come Hemeti.

Il rappresentante speciale del Segretario generale per il Sudan e capo della missione di assistenza integrata alla transizione delle Nazioni Unite in Sudan, Volker Perthes, ha annunciato di aver contattato le due parti per chiedere loro di cessare immediatamente i combattimenti per garantire la sicurezza del popolo sudanese e impedire al paese ulteriori violenze.