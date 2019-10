Anticipazioni Uomini e donne Over: Riccardo Guarnieri si dichiara Innamorato folle di Ida Platano ma...

E veniamo alle anticipazioni di Uomini e donne di Maria de Filippi, trono Over, che riguardano Ida Platano e Riccardo Guarnieri, in quanto è accaduto tra loro qualcosa di veramente inaspettato.

Come vi abbiamo raccontato, Ida Platano la settimana scorsa si è baciata in studio con Armando, senza provocare grosse reazioni da parte di Riccardo.

Questa settimana invece c'è stato qualcosa di totalmente inaspettato: Riccardo Guarnieri ha dichiarato il suo folle amore a Ida Platano, leggendogli una lettera in studio. Poi i due, molto imbarazzati, hanno ballato insieme.

Armando ci è rimasto molto male, ma non si è capito come andrà a finire tutto ciò... Per saperlo,temiamo che dovremo di nuovo attendere la prossima puntata.