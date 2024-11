PALERMO - A "Testimonianze", rubrica di "Maria Vision Italia", il giornalista Riccardo Rossi della Comunità dei "I piccoli figli di Palermo " approfondisce la figura della Serva di Dio pugliese Luisa Piccarreta, parlando della sua spiritualità e tutto ciò che è legato alla divina volontà. Ad intervistarlo, lunedì scorso, la giornalista Sabina Braschi. Ai suoi microfoni Riccardo Rossi, che ha accompagnato fratel Biagio Conte nel suo lungo pellegrinaggio per l'Italia, spiega la bellezza de' "I libri di Cielo: dono di Gesù per conoscere la Divina Volontà"

Luisa Piccarreta - si legge nella biografia riportata dall'Associazione “Luisa Piccarreta – Piccoli Figli della Divina Volontà” - è un nome ancor oggi molto diffuso a Corato, cittadina pugliese situata nell’entroterra del nord barese. Nasceva il 23 aprile 1865, domenica in Albis, quinta di 8 figlie, e alla sera dello stesso giorno era battezzata nella Chiesa Matrice del paese. Partecipò alla vita della sua famiglia di origini contadine. Il padre colono, conduceva i campi di un ricco proprietario e con la sua famiglia si trasferiva per lunghi periodi in una “Masseria” sull’altipiano delle Murge. Appariva già singolare che questa bambina dedicasse molto tempo a star nascosta per immergersi in lunghe meditazioni e preghiere. All’età di 9 anni riceve la Prima Comunione e la Cresima nello stesso giorno e comincia a sentire la voce di Gesù nel suo “interno” soprattutto dopo aver fatto la Comunione. Come un maestro interiore la corregge e la guida nella vita spirituale affinché diventi la sua “perfetta immagine” e ispirandosi alla vita di Nazareth la educa alla mortificazione della volontà per amore. Per questo l’Eucarestia diventa la sua “passione predominante” e cerca di parteciparvi ogni volta che può. Verso i 13 anni sente di doversi immergere nella Passione di Gesù che inizia a meditare quotidianamente. Ha anche una visione di Gesù condotto alla crocifissione che le chiede aiuto. Inizia un lungo periodo di desolazione e vessazione da parte dei demoni.

QUI L'intervista a Riccardo Rossi di qualche giorno fa:

L’Associazione “Luisa Piccarreta – Piccoli Figli della Divina Volontà”, da almeno 30 anni, si adopera per la promozione e la diffusione, in Italia e nel mondo, della Spiritualità “del vivere nel Divin Volere”, contenuta negli Scritti della Terziaria Domenicana Luisa Piccarreta, nata a Corato il 23 aprile 1865 e morta il 4 marzo 1947 in odore di santità, dopo un’intera esistenza terrena vissuta, per circa 70 anni, nel letto del dolore accettato in costante e gaudiosa uniformità al Volere Divino.Storia dell’associazioneIl primo nucleo dell'Associazione nasce intorno a Sr. Assunta Marigliano che, affascinata dagli scritti di Luisa nell'ottobre del 1981 si stabilisce a Corato.Nelle foto - La Serva di Dio Luisa PiccarrettaIl giornalista Riccardo Rossi con la moglie e fratel Biagio Conte

