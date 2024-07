Nella cornice dello storico Palazzo Caracciolo a Napoli si è tenuto il convegno "Black Friday Warm Up" organizzato dall'associazione 4eCom. Questo evento ha riunito esperti e professionisti del settore eCommerce per discutere strategie innovative e tecniche avanzate in vista del Black Friday 2024.

L'associazione 4eCom, nota per la sua dedizione nello sviluppo di soluzioni digitali per il commercio elettronico, ha creato un'occasione unica per condividere conoscenze e best practices. Durante il convegno, si è parlato non solo delle classiche politiche di sconto, ma anche di come ottimizzare l'intera esperienza utente, gestire i picchi di vendita e promuovere i prodotti in modo efficace.

Marianna Chillau, presidente di 4eCom, ha sottolineato l'importanza di andare oltre le tradizionali politiche di sconto per affrontare le sfide del Black Friday. "Il Black Friday rappresenta una straordinaria opportunità per gli eCommerce, ma per sfruttarla al meglio è necessario un approccio strategico che integri innovazione e personalizzazione," ha dichiarato Chillau. "Non si tratta solo di ridurre i prezzi, ma di creare un'esperienza d'acquisto memorabile e costruire un rapporto duraturo con i clienti."

Durante il convegno, i partecipanti hanno potuto ascoltare interventi di rilievo, tra cui: Sarah Giacomello, Head of Retail Management di FiloBlu, e Linda La Montagna, Omnichannel & E-commerce Manager di Antony Morato, che hanno illustrato il caso di successo di Antony Morato. Mirko Martini, CEO di WA Smart Business, che ha presentato le potenzialità della piattaforma WhatsApp Business per emergere tra la concorrenza durante il Black Friday. Fabrizio Leo, CEO & Founder di Flamenetworks, che ha parlato di come sfruttare le vendite private per massimizzare i profitti. Angelo De Caro, CEO di Based, che ha spiegato come l'overstock può trasformarsi in opportunità per massimizzare i profitti. Nino Ragosta, CEO & Founder di Fantacalcio, che ha affrontato il tema dell’emotional sponsorship.

Il "Black Friday Warm Up" ha offerto anche sessioni di networking e tavole rotonde, creando un ambiente stimolante per lo scambio di idee e la creazione di nuove opportunità di business. Alla tavola rotonda Sfide e consigli per affrontare al meglio il Black Friday, moderata da Matteo Coeli, Segretario 4eCom e Business Development Manager di SMC Consulting, hanno partecipato Antonio De Angelis, Ecommerce Manager di Carpisa, Riccardo Memoli, Chief Operation Officer di DILC, Veronica Gamba, Brand & CRM Manager di Atida eFarma, Debora Celentano, CMO & Co-Founder di Vico Foodbox. Alla tavola rotonda Must Have per la strategia Black Friday, moderata da Fabrizio Leo, Consigliere 4eCom e CEO di Flamenetworks, hanno partecipato Marco Agostini, CEO di Poleepo, Liberato Strazzullo, CIO di IEM, Mario Iuliano, Head of Ecommerce di Petrone.

L'evento che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore, confermando l'importanza di unire le forze per affrontare le sfide del mercato digitale, è stato sponsorizzato da Filoblu, Flamenetworks, Whatsapp Smart Business, Based. Poleepo e IEM hanno sostenuto l’evento come contributor e ICT Sviluppo e Fermopoint hanno partecipato in veste di supporter.