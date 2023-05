Maltempo, dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani scatta l’allerta rossa in gran parte dell’Emilia-Romagna.Forte il rischio idraulico (fiumi e corsi d’acqua) e idrogeologico (frane). Nell’arco di 48 ore è infatti previsto un quantitativo di pioggia simile a quello del 2-3 maggio scorsi (150 mm di accumulo complessivo), ora però in un contesto di maggiore fragilità.Nelle aree in allerta rossa, con le Prefetture, i sindaci dei Comuni capoluogo e i presidenti di Provincia abbiamo condiviso la possibilità di chiudere le scuole, decisione che diversi sindaci hanno già preso e comunicato. Oltre alle strade più a rischio, a partire da quelle in prossimità degli argini e delle aree franose.Più in generale, l’invito ai cittadini è quello di limitare al massimo gli spostamenti.Il sistema di protezione civile è allertato, il monitoraggio costante. Ringrazio tutte e tutti coloro che sono e saranno impegnati sul campo in queste ore: amministratori locali, operatori e volontari del sistema di Protezione Civile regionale, Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, Polizie locali, autorità competenti.

Così si è espresso il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sull'allerta rossa che ha per martedì 16 maggio interessa quasi tutto il territorio della regione.

Questo il bollettino con le criticità segnalate dalla Protezione Civile:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po.

Inoltre, dalla tarda mattinata di lunedì, una depressione formatasi tra Tunisia e mar Libico, sta causando una forte ondata di maltempo, con piogge e temporali intensi accompagnati anche da un deciso rinforzo della ventilazione, sulla Sicilia, specie sui settori occidentali, e su gran parte dell'Italia meridionale.