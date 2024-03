In ricordo di Andrea Arena — Io, ultras — Padroni del pallone

Edito da Stampa Alternativa





LA STORIA

Non è un vero e proprio romanzo. È un ultras che parla, che attacca, che spiega senza remore come vive uno come lui, in pubblico e in privato. È un racconto forte, talvolta scioccante, ritaglio di un’esistenza violenta nella Roma che non è quella del giubileo o del grande fratello ma è quella dei suoi figli più difficili. Gli ultras. I padroni del pallone. Che, per la prima volta, prendono la parola.